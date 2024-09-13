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Китай отвернулся от России и спасает свою шкуру: как Пекин снова бросил Путина

Китайское правительство сделало важный шаг, предупредив собственных автопроизводителей воздержаться от инвестиций в Россию.

сегодня, 17:50
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Лиля Воробьева

Министерство торговли Китая предупредило китайских автопроизводителей о рисках, связанных с инвестициями в автомобильную промышленность за рубежом, включая Индию, Россию, Турцию, Европу и Таиланд. Как пишет Reuters , китайским компаниям настоятельно рекомендовали избегать инвестиций в Индию из-за напряженных отношений между странами после столкновений на спорной границе в 2020 году. Кроме того, им упорно советовали не инвестировать в Россию и Турцию.

Китай отвернулся от России и спасает свою шкуру: как Пекин снова бросил Путина

Китай снова бросил РФ (фото из открытых источников)

В случае с Европой и Таиландом рекомендации были более мягкими, но также содержали предупреждение о рисках. Министерство призвало китайские компании использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей из китайских комплектующих, чтобы минимизировать влияние геополитических проблем.

Несмотря на стремление некоторых европейских стран, таких как Испания и Италия, привлечь китайские инвестиции, китайские компании проявляют осторожность в создании местных производств из-за необходимости крупных инвестиций и сложности учета местных законов и культуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай назвал единственный вариант, как может завершиться война в Украине. Официальный Пекин придерживается единой позиции, что переговоры являются единственным способом завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "конфронтация никуда не ведет". Такое заявление сделал министр обороны Китая Дон Цзюнь, сообщает HKFP.

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.
 



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Источник: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-warns-carmakers-risks-building-plants-overseas-sources-say-2024-09-12/
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