Китай ответил, почему не принимал участия в заседании по украинской формуле мира в Давосе

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира", но внятного ответа, почему официального представителя КНР не оказалось в Давосе Пекин так и не предоставил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Китай. Фото: из открытых источников

Спикер министерства Мао Нин отметила, что "позиция Китая относительно "кризиса" в Украине является последовательной и четкой, которая сосредоточена на содействии переговорам о мире".

"После полной эскалации кризиса в Украине Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами, включая Украину. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, и мы приветствуем и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира", — сказала она.

Относительно того, просила ли Украина о встрече президента Владимира Зеленского и главы китайской делегации Ли Цяна в Давосе, спикер отметила, что такой информации у нее нет.

Отметим, президент Украины 15 января начал рабочий визит в Швейцарию, где проведет встречи с руководством страны, примет участие во Всемирном экономическом форуме (в Давосе) и проведет ряд двусторонних встреч. А 14 января в Давосе прошла очередная встреча советников по нацбезопасности ряда стран по обсуждению Украинской формулы мира. Представлявший там нашу страну глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Зеленский никогда не согласится на заморозку войны. В свою очередь, руководитель швейцарского МИД Игнацио Кассис заявил, что для остановки войны РФ должна как-то быть вовлечена в переговоры с Украиной. Издание Financial Times отмечает, что на встрече по Украинской формуле мира в Давосе некоторые страны заявили, что надо учитывать мнение Москвы при урегулировании войны. О чем говорят уже известные данные касательно переговоров о мире, прошедших в Давосе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



