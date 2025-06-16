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Китай отжимает у РФ главного союзника в Азии

По информации Bloomberg, Китай усиливает влияние в Центральной Азии, используя Казахстан

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

Очередной визит президента Китая Си Цзиньпина в Казахстан призван укрепить влияние Китая в Центральной Азии на фоне общего ослабления России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Китай отжимает у РФ главного союзника в Азии

Си Цзиньпин и Токаев. Фото: из открытых источников

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправился с визитом в Казахстан для переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым и участия во втором саммите глав государств Центральной Азии.

Авторы публикации отмечают, что это лишь третья зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2025 году. Встреча в Астане проходит одновременно с саммитом "Группы семи" (G7) в Канаде.

Интересно, что визит Си Цзиньпина в Казахстан станет уже третьим с 2020 года, что свидетельствует об особом значении этой страны во внешнеполитическом курсе КНР.

Президент Токаев, владеющий китайским языком и имеющий дипломатический опыт работы в Китае, находится во главе государства с 2019 года. Его правительство планирует привлечь до 2029 года 150 млрд долларов инвестиций, и значительная часть этого объема может поступить из Китая, учитывая сокращение экономического присутствия России в регионе.

Согласно официальным оценкам казахской стороны, общий объем китайских инвестиций в страну превышает 26 млрд долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в Казахстане наряду с США и Швейцарией.

В марте этого года председатель Международного отдела Центрального комитета Компартии КНР Лю Цзяньчао отметил, что Китаю нужна "процветающая Центральная Азия", и заявил, что Пекин открыт к более активному взаимодействию с регионом в рамках своего экономического роста.

Аналитики издания отмечают, что Пекин активно наращивает объемы двусторонней торговли с регионом, инвестируя в области энергетики, транспорта и цифровых технологий.

С 2023 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, обойдя Россию, несмотря на то, что Казахстан и Кыргызстан остаются членами Таможенного союза под руководством Москвы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-15/xi-takes-push-for-global-sway-to-central-asia-with-kazakh-visit
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