Китай ожидает, что Зимние Олимпийские игры приведут к вспышке Covid-19

Организаторы Зимней Олимпиады в Пекине заявили в четверг, 23 декабря, что ожидают "определенного количества" случаев COVID-19 в Китае из-за приехавших на Игры иностранцев и настойчиво призывают участников получить дополнительные вакцины из-за распространения штамма Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Олимпийские кольца на здании Национального центра по прыжкам на лыжах - Reuters

Чиновники также пытались смягчить беспокойство по поводу здравоохранения участников, вызванных COVID-19, а также несчастным случаем в прошлом месяце во время тренировки по санному спорту в Пекине, во время которой польский спортсмен получил серьезную травму ноги.

Игры, которые продлятся с 4 по 20 февраля, состоятся со всеми спортсменами и персоналом в "замкнутой среде", поэтому придется сдерживать распространение вируса в Китае, который имеет сейчас самые строгие ограничения по COVID в мире и в значительной степени ему удалось сдержать локальные вспышки.

"В Китай прибудет большое количество людей из разных стран и регионов, и поток людей возрастет. Следовательно, определенное количество положительных случаев будет с высокой вероятностью", – заявил вице-президент и генеральный секретарь Агентства Хань Зижун.

Китай, почти закрывший свои границы во время пандемии и не позволивший посещать Игры зарубежным зрителям, сообщил о четырех случаях заражения инфекцией Omicron от людей, приехавших из-за границы.

Официальные лица предоставили немало медицинского персонала и средств, доступных для лечения случаев COVID, спортивных травм и выразили уверенность, что игры могут продолжаться, несмотря на очень заразимый вариант Omicron.

"Мы твердо верим, что эти меры по профилактике COVID могут снизить риск распространения инфекции и обеспечить здоровье спортсменов и другого персонала Игр", – сказал Хуан Чун, другой чиновник из организационного комитета.

Помимо выделения 18 больниц для персонала Олимпийских игр Пекин строит две клиники площадью не менее 1500 квадратных метров каждая, которые будут работать круглосуточно и будут укомплектованы врачами.

На местах соревнований в Пекине будет 74 машины скорой помощи и 1140 медицинских работников, в том числе специалисты-ортопеды на каждом месте и оборудование для КТ зубов на хоккейных площадках.

Как сообщали ранее, Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) официально объявили об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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