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Китай поддержал Лавров и сделал заявление о переговорах Украины и РФ

В Китае считают, что международное сообщество должно сделать все, чтобы между Украиной и РФ начались прямые переговоры

6 декабря 2024, 11:04 comments1161
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на слова министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова о том, что решение украинского "кризиса" не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

Китай поддержал Лавров и сделал заявление о переговорах Украины и РФ

Китай

В частности, китайский дипломат заявил, что международное сообщество должно создать условия, чтобы между Украиной и РФ были возобновлены прямые переговоры.

"Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем разрешения кризиса. Международное сообщество должно создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", — заявил китайский дипломат.

При этом он подчеркнул, что позиция Пекина по войне в Украине остается последовательной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не считает решение украинского кризиса уделом лишь Москвы и Вашингтона. Он добавил, что РФ предпочитает действовать так же, как в БРИКС и ШОС, где действительно воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН.

Также "Комментарии" рассказывали, что своим интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил американцам несколько сигналов, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, первый сигнал состоит в том, что РФ не будет использовать ядерное оружие, впрочем не откажется от того, чтобы и дальше им пугать мир и Украину. Как считает Денисенко, Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу по прекращению войны в Украине. При этом политолог считает, что россияне попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. По его словам, такой сценарий настолько очевиден, что сыграть тонко здесь московиты не смогут.




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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22594597
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