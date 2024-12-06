Китай поддержал Лавров и сделал заявление о переговорах Украины и РФ

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на слова министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова о том, что решение украинского "кризиса" не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

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В частности, китайский дипломат заявил, что международное сообщество должно создать условия, чтобы между Украиной и РФ были возобновлены прямые переговоры.

"Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем разрешения кризиса. Международное сообщество должно создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", — заявил китайский дипломат.

При этом он подчеркнул, что позиция Пекина по войне в Украине остается последовательной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не считает решение украинского кризиса уделом лишь Москвы и Вашингтона. Он добавил, что РФ предпочитает действовать так же, как в БРИКС и ШОС, где действительно воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН.

Также "Комментарии" рассказывали, что своим интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил американцам несколько сигналов, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, первый сигнал состоит в том, что РФ не будет использовать ядерное оружие, впрочем не откажется от того, чтобы и дальше им пугать мир и Украину. Как считает Денисенко, ⁠ Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу по прекращению войны в Украине. При этом политолог считает, что россияне попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. По его словам, такой сценарий настолько очевиден, что сыграть тонко здесь московиты не смогут.



