Китай подготовил жесткий ответ на санкции США: о чем идет речь

Правительство Китая обнародовало правила экспортного контроля для так называемых товаров двойного назначения. Эти правила вводятся на фоне ужесточения санкций США против китайских компаний, поставляющих товары двойного назначения, такие как беспилотники, для предоставления помощи России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNBC.

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что меры, которые вступят в силу с 1 декабря, направлены на "защиту национальной безопасности и интересов, содействие глобальному сотрудничеству в области нераспространения, усиление и стандартизацию экспортного контроля над товарами двойного назначения".

Отмечается, что 17 октября Министерство финансов США добавило в список санкций две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

МИД КНР призвал США "немедленно прекратить использовать вопрос Украины для дискредитации и давления на Китай, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции в отношении китайских юридических и физических лиц".

В июле Китай уже объявлял о введении с 1 сентября запрета на экспорт всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях.

Это произошло после того, как Пекин посетил тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, попросивший не помогать Москве в обходе санкций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай считает Украину дружественной страной. Пекин уверяет о готовности "взаимно выгодно" сотрудничать с Украиной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая. В то же время, если раньше украинские власти пытались обходить тему того, что Китай фактически встал на сторону РФ в войне, сегодня, выступая в Евросовете с Планом победы, Владимир Зеленский заявил, что именно Китай помогает РФ затягивать войну против Украины. Почему президент сделал такое заявление? Может ли теперь измениться политика Пекина по отношению к Киеву? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



