Китай подозревают в изъятии органов у заключенных

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Наталья Некрасова
В Китае, несмотря на развитие системы добровольного донорства, продолжает появляться информация о принудительном "изъятии органов" для трансплантации. Об этом говорится в заявлении экспертов ООН по правам человека, сообщают "Комментарии".
Хирургическая операция. Фото из открытых источников
По данным ООН, есть достоверная информация о том, что принудительное изъятие органов нацелено на конкретные этнические, языковые или религиозные меньшинства, содержащихся под стражей.
В организации обеспокоены такими сообщениями и отметили, что наиболее распространенными органами, изъятыми у заключенных, являются сердца, почки, печень, роговица, реже — части печени. Эта форма торговли органами якобы касается медицинских работников, предполагают в ООН.
В организации добавили, что эксперты ООН по правам человека поднимали этот вопрос перед правительством Китая в 2006 и 2007 годах, но не получили ответа. ООН призвали Китай отреагировать на обвинения об "изъятии органов" и разрешить международный мониторинг со стороны правозащитников.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в декабре 2020 года в Украине впервые сделали операцию по пересадке почки ребенку от мертвого человека. Сложную операцию проводили хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Операция прошла более чем успешно. Пациенткой была трехлетняя девочка с почечной недостаточностью.
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