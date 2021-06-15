Китай подозревают в изъятии органов у заключенных

В Китае, несмотря на развитие системы добровольного донорства, продолжает появляться информация о принудительном "изъятии органов" для трансплантации. Об этом говорится в заявлении экспертов ООН по правам человека, сообщают "Комментарии".



Хирургическая операция. Фото из открытых источников

По данным ООН, есть достоверная информация о том, что принудительное изъятие органов нацелено на конкретные этнические, языковые или религиозные меньшинства, содержащихся под стражей.

"Задержанные представители этнических, языковых или религиозных меньшинств могут быть принудительно подвергнуты анализам крови и органам, таким как УЗИ и рентген, без их информированного согласия, тогда как другие заключенные не должны проходить такие обследования. Как сообщается, результаты обследований регистрируются в базе данных источников живых органов, что облегчает распределение органов", — говорится в заявлении ООН.

В организации обеспокоены такими сообщениями и отметили, что наиболее распространенными органами, изъятыми у заключенных, являются сердца, почки, печень, роговица, реже — части печени. Эта форма торговли органами якобы касается медицинских работников, предполагают в ООН.

В организации добавили, что эксперты ООН по правам человека поднимали этот вопрос перед правительством Китая в 2006 и 2007 годах, но не получили ответа. ООН призвали Китай отреагировать на обвинения об "изъятии органов" и разрешить международный мониторинг со стороны правозащитников.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в декабре 2020 года в Украине впервые сделали операцию по пересадке почки ребенку от мертвого человека. Сложную операцию проводили хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Операция прошла более чем успешно. Пациенткой была трехлетняя девочка с почечной недостаточностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!