Китай показал «мирный план» для Украины: насколько он приемлем для Киева

Китай и Бразилия предложили свой "мирный план" по прекращению войны в Украине, которую там упорно называют "кризисом". Детали этого плана обнародовало министерство иностранных дел КНР.

Китай

В частности, первым пунктом плана Китай и Бразилия предлагают сторонам конфликта соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: отсутствие расширения поля боя, отсутствие эскалации боевых действий и отсутствие провокаций со стороны любой стороны.

Далее Украина и РФ, по мнению китайцев, должны возобновить прямой диалог о прекращении "кризиса". Стороны должны сделать все для деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня. При этом должна быть проведена мирная конференция с участием как Украины, так и России.

"Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи соответствующим регионам и предотвращению гуманитарного кризиса в более широком масштабе",

— сказано в плане китайцев и бразильцев.

При этом они считают, что следует избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты. Также стороны "кризиса" должны провести обмен военнопленными.

"Необходимо противодействовать использованию оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и предотвращения ядерного кризиса", -

сказано в "мирном плане".

Также его разработчики считают, что следует противодействовать атакам на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.

И напоследок разработчики плана прописали, что необходимо противодействовать разделению мира на изолированные политические или экономические группы. Они считают, что нужно сделать все для того, чтобы защитить стабильность глобальных цепочек поставок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай и Бразилия предложили провести свою миру конференцию и позвать на нее Украину и Россию.



