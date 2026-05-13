Китай пошел на беспрецедентный шаг, ради Рубио: почему Пекин тайно изменил ему имя

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Китай вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие санкции Пекина против него. Как сообщает AFP, китайские власти нашли необычный способ обойти собственные ограничения – фактически изменив написание фамилии американского чиновника.

Рубио впервые посещает Китай в статусе главы американской дипломатии. Его визит еще несколько месяцев назад казался невозможным: будучи сенатором, он был одним из самых жестких критиков китайского руководства и дважды попадал под санкции КНР за поддержку прав человека, уйгурского меньшинства и протестов в Гонконге.

Однако теперь Пекин неожиданно открыл для него двери. Представитель китайского посольства Лю Пэнъюй пояснил, что санкции касались заявлений и действий Рубио в период его работы сенатором.

При этом AFP обращает внимание на странную деталь: незадолго до назначения политика госсекретарем китайские государственные структуры начали использовать другой иероглиф для написания первого слога его фамилии.

По словам дипломатов, именно эта языковая уловка позволила формально обойти запрет на въезд. Фактически в китайских документах появился "новый" Марко Рубио, не подпадающий под прежние санкционные ограничения.

Рубио считается одним из главных "ястребов" Вашингтона по китайскому направлению. Именно он продвигал закон о санкциях против Китая из-за предполагаемого использования принудительного труда уйгуров и регулярно обвинял Пекин в репрессиях против Гонконга.

Тем не менее после возвращения Трампа в Белый дом риторика Вашингтона в отношении Китая стала более прагматичной. Сам Трамп неоднократно называл лидера КНР Си Цзиньпина своим другом и делает ставку на масштабные торговые договоренности между двумя странами.

