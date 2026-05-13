Китай пішов на безпрецедентний крок, заради Рубіо: чому Пекін таємно змінив йому ім'я
Китай пішов на безпрецедентний крок, заради Рубіо: чому Пекін таємно змінив йому ім'я

Головний критик КНР прилетів із Трампом до Пекіна, незважаючи на заборону на в'їзд - дипломатичну лазівку знайшли в одному ієрогліфі

13 травня 2026, 07:14
Кравцев Сергей

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Китаю разом із президентом Дональдом Трампом, незважаючи на чинні санкції Пекіна проти нього. Як повідомляє AFP, китайська влада виявила незвичайний спосіб обійти власні обмеження – фактично змінивши написання прізвища американського чиновника.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Рубіо вперше відвідує Китай у статусі глави американської дипломатії. Його візит ще кілька місяців тому здавався неможливим: як сенатор, він був одним із найжорсткіших критиків китайського керівництва і двічі потрапляв під санкції КНР за підтримку прав людини, меншості уйгурів і протестів у Гонконгу.

Однак тепер Пекін несподівано відчинив для нього двері. Представник китайського посольства Лю Пеньюй пояснив, що санкції стосувалися заяв та дій Рубіо в період його роботи сенатором.

При цьому AFP звертає увагу на дивну деталь: незадовго до призначення політика держсекретарем китайські державні структури почали використовувати інший ієрогліф для написання першого складу його прізвища.

За словами дипломатів, саме цей мовний прийом дозволив формально обійти заборону на в'їзд. Фактично в китайських документах з'явився "новий" Марко Рубіо, який не підпадає під колишні обмеження санкцій.

Рубіо вважається одним із головних "яструбів" Вашингтона за китайським напрямом. Саме він просував закон про санкції проти Китаю через передбачуване використання примусової праці уйгурів та регулярно звинувачував Пекін у репресіях проти Гонконгу.

Проте після повернення Трампа до Білого дому риторика Вашингтона щодо Китаю стала прагматичнішою. Сам Трамп неодноразово називав лідера КНР Сі Цзіньпіна своїм другом та робить ставку на масштабні торгові домовленості між двома країнами.

Джерело: https://www.rfi.fr/en/international-news/20260512-rubio-with-new-chinese-name-heads-to-beijing-despite-sanctions
