Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение: в чем его особенность

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Кравцев Сергей
В Китае призвали государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении "о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Китай. Фото: из открытых источников
Отмечается, гендиректор департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в рамках Конференции по разоружению в Женеве призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН. Он отметил, что Конференции по разоружению должна определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который оградит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.
Как известно, у России и США самые большие в мире ядерные арсеналы. А Китай и Индия являются единственными ядерными государствами, которые официально придерживаются политики "неприменения первыми".
Сунь также призвал к универсальному, недискриминационному, нераспространяющемуся порядку экспортного контроля для решения проблем глобальной безопасности и содействия большему соответствию в области биохимии для поддержания авторитета системы договоров о контроле над вооружениями.
Кроме того, китайский дипломат считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.
Он описал международную ситуацию со стратегической безопасностью как стоящую перед новыми вызовами, и что страны с сильнейшей военной силой неоднократно "нарушали договоры", чтобы "добиваться собственного абсолютного превосходства".
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