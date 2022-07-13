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Китай предъявил претензии к американскому эсминцу: что случилось

В Китае заявили о появлении в территориальных водах американского корабля

сегодня, 14:40
Автор:

Козлова Альбіна
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На сайте Министерства обороны КНР сообщается, что 13 июля эсминец с управляемыми ракетами USS Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая у островов Сиша. Об этом заявил спикер Командования Южной зоны командования китайской армии.

Китай предъявил претензии к американскому эсминцу: что случилось

фото Минобороны КНР

В сообщении говорится, что экипаж судна под флагом США был проинформирован о требовании покинуть регион, а корабль и самолеты Китая сопровождали эсминец.

"Действия вооруженных сил США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений. Факты еще раз показывают, что Соединенные Штаты являются безоговорочным создателем рисков безопасности в Южно -Китайском море", — отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что китайские войска обеспечивают стабильность в Южно-Китайском море и защищают суверенитет страны.

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Также мы писали , почему Украине важно деоккупировать юг и что уже идет третий этап войны в Украине. Эксперт объяснил стратегическое значение южных областей. За последнюю неделю зафиксировано до 20 поражений логистических баз оккупантов — это склады из б/у, баз материально-технического обеспечения и базы хранения горюче-смазочных материалов. Использование американских систем позволило снизить темпы продвижения российских войск.



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Источник: http://www.mod.gov.cn/big5/topnews/2022-07/13/content_4915508.htm
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