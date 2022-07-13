Китай предъявил претензии к американскому эсминцу: что случилось

На сайте Министерства обороны КНР сообщается, что 13 июля эсминец с управляемыми ракетами USS Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая у островов Сиша. Об этом заявил спикер Командования Южной зоны командования китайской армии.



фото Минобороны КНР

В сообщении говорится, что экипаж судна под флагом США был проинформирован о требовании покинуть регион, а корабль и самолеты Китая сопровождали эсминец.

"Действия вооруженных сил США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений. Факты еще раз показывают, что Соединенные Штаты являются безоговорочным создателем рисков безопасности в Южно -Китайском море", — отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что китайские войска обеспечивают стабильность в Южно-Китайском море и защищают суверенитет страны.

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