Китай принял позицию Европы и пытается остановить войну в Украине: что об этом говорит

Есть большие основания полагать, что Китай пытается стать союзником Европы по противостоянию с президентом США Трампом в тарифной войне. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Политик обращает внимание, что после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином президент Бразилии Лула да Силва улетел в Москву, чтобы убедить Путина на прекращении огня. Очевидно, это была общая инициатива Пекина и Бразилиа. Закончилось все унижением: бразильский президент даже не был принят Путиным – только телефонный разговор. Более тысячи километров полета – ради звонка.

"Это намек, что Китай принял позицию европейской коалиции и пытается остановить войну. Путин пренебрег этим сигналом, рассчитывая, что Пекин не решится на жесткие действия. Ответит ли Китай – пока непонятно, но атмосфера двусторонних отношений меняется", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — после того, как российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал переговоры в Стамбуле, отправив в Турцию чиновников низкого ранга и отказался пойти на прекращение огня, надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что внимание мирового сообщества сместилось на инициативы, обсуждаемые в Вашингтоне, в частности о введении новых санкций для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Государственный секретарь Марко Рубио снизил ожидания по поводу эффективности предстоящих переговоров в Стамбуле, заявив, что без личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом надеяться на прорыв не стоит.

Также издание "Комментарии" сообщало — переговоры в Стамбуле: в США ответили, согласится ли РФ на компромиссы.



