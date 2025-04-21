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Китай продолжает спонсировать войну Путина: какой важный ресурс активно импортирует Пекин

В то же время импорт угля из Индонезии сократился.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

В марте Китай увеличил объем импорта угля из России на 6%, что составляет 7,33 миллиона тонн, сообщает 24 канал со ссылкой на агентство Reuters. Этот рост произошел, несмотря на западные санкции, которые до сих пор не повлияли на динамику поставок российского угля в КНР.

Китай продолжает спонсировать войну Путина: какой важный ресурс активно импортирует Пекин

Фото: УНН

Одновременно Китай сократил закупки угля из Индонезии — крупнейшего поставщика — на 9%, уменьшив импорт до 17,96 миллиона тонн. Аналитики связывают это с решением индонезийского правительства, которое с 1 марта ввело фиксированную минимальную цену для экспорта угля, что могло сделать индонезийское топливо менее привлекательным для китайских закупщиков.

В марте Китай снизил общие объемы импорта угля на 6%. Причинами стали мягкая зима, которая снизила спрос на энергоресурсы, и глобальный избыток предложения. В начале марта цены на уголь достигли самого низкого уровня за последние четыре года, а фьючерсы на австралийские угли, ключевой индикатор для азиатского рынка, оставались на уровне около 100 долларов за тонну.

Из-за падения цен и снижения привлекательности сектора инвесторы по всему миру, включая банки и акционеры, все чаще отказываются финансировать новые проекты, связанные с угольной промышленностью.

В первом квартале 2025 года импорт основных товаров в Китай, включая нефть, железную руду, уголь и медь, снизился по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это отражает потенциальные экономические проблемы на фоне торговых напряжений с США. В частности, импорт угля сократился на 0,9%, что частично объясняется погодными условиями и переходом на отечественные источники снабжения. ​

Как уже писал портал "Комментарии", Украина начала закупать коксующиеся угли в США после потери шахты под городом Покровск Донецкой области.



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