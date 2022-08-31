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Китай прямо говорит о нападении на Тайвань в своей Белой книге

Война с Тайванем была бы катастрофической для мировой экономики, ведь без тайваньских полупроводников невозможно производство смартфонов и автомобилей.

сегодня, 09:30
Автор:

Slava Kot
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В новой Белой книге – документе, который является идеологическим манифестом Коммунистической партии Китая – Си Цзиньпин открыто говорит о войне с Тайванем. Об этом пишет журналист немецкого издания Die Welt Адриан Гейгес.

Китай прямо говорит о нападении на Тайвань в своей Белой книге

Китай говорит о нападении на Тайвань. Фото из открытых источников

В текстах западных журналистов и аналитиков можно прочитать, что Си Цзиньпин гораздо рациональнее Путина и больше озабочен экономикой. Однако это выдавание желаемого за действительное, которое может усыпить бдительность западных лидеров, как это наблюдалось ранее в случае российского вторжения в Украину. Правительство Си Цзиньпина опубликовало новую Белую книгу, в которой явно обостряет риторику по отношению к Тайваню.

Новая белая книга называется "Тайванский вопрос и воссоединение Китая в новую эру". Период, начинающийся с приходом Си Цзиньпина к власти, пекинская пропаганда называет "Новой эрой". Это время, характеризующееся усилением внутренних репрессий и агрессией во внешней политике.

Согласно документу, это также имеет прямые последствия для Тайваня. "Под сильным руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином Коммунистическая партия Китая и правительство Китая приняли новые меры на Тайване". В результате "колесо истории продолжает катиться к национальному воссоединению, и его не остановит ни один человек или сила".

В первую очередь это касается правительства и президента Тайваня. В отличие от правителей в Китае его выбирают граждане. Белая книга, однако, отвергает "руководящие органы Тайваня", и отмечает, что они "должны быть ликвидированы". То, чего хотят тайванцы, неважно.

Белая книга в своей расистской риторике рассказывает об "одной крови", объединяющей тайванцев и китайцев в Китайской Народной Республике.

"Решение тайваньского вопроса и осуществление полного объединения Китая является общим стремлением всех сыновей и дочерей китайского народа. Это необходимо для возрождения Китая", — это предложение, с которого начинается Белая книга.

"Это также историческая миссия Коммунистической партии Китая. Партия, китайское правительство и китайский народ десятилетиями стремились добиться этой цели". И Си Цзиньпин хочет войти в историю как тот, кто сделает это во время своего правления.

В предыдущих Белых книгах китайского правительства по Тайваню, опубликованных в 1993 и 2000 годах, говорилось, что Пекин "не будет размещать войска" на Тайване. Сейчас это предложение удалено.

Ранее "Комментарии" писали о том, почему начинаются конфликты в Израиле, Карабахе, Тайване.







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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus240690459/China-Warum-Xi-Jinping-gerade-jetzt-einen-Angriffskrieg-auf-Taiwan-ankuendigt.html
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