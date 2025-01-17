Китай ради дружбы с Трампом пошел на беспрецедентный шаг: подробности

Китай впервые решил направить вице-президента Хань Чжэна на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая от 17 января.

Дональд Трамп

"Мы готовы работать с новым правительством США для улучшения диалога и общения… и поиска правильного пути для двух стран к взаимопониманию", — говорится в заявлении китайского МИД.

Издание отмечает, что приглашение, которое Трамп адресовал китайскому лидеру Си Цзиньпину, подтвердило уважение, хотя традиционно Пекин посылает на такие мероприятия посла. Присутствие Хань Чжэна, одного из чиновников Коммунистической партии, является демонстрацией стремления Китая к налаживанию контактов с новой администрацией США. В то же время, это сигнал о готовности к жесткому ответу в случае обострения двусторонних отношений, отмечает WP.

При этом эксперт по международным отношениям Университета Фудань У Синьбо считает, что Китай стремится отблагодарить Трампу за приглашение Си Цзиньпина. По его словам, речь идет о символическом шаге, ведь даже такие ключевые партнеры США как Япония и Индия направляют на инаугурацию только министров иностранных дел.

Ожидается, что участие Хань Чжэна станет началом конструктивного диалога между Китаем и администрацией Трампа.

The Washington Post также обращает внимание, что при президентстве Джо Байдена напряженность в отношениях между Китаем и США существенно выросла. Известно, что контакты на высоком уровне сократились из-за споров вокруг Тайваня и ограничения США на экспорт китайских технологий. В этом контексте Си Цзиньпин ни разу не посещал США, а Джо Байден не совершал визитов в Пекин. Единственная их встреча состоялась в Сан-Франциско в 2023 году на саммите АТЭС.

После победы Трампа на выборах Си Цзиньпин приветствовал его, демонстрируя более положительный подход. Хань Чжэн также прислал поздравление избранному вице-президенту США Джей Ди Венсу. Таким образом, Пекин пытается избежать повторения напряженных отношений времен Байдена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что только один лидер стран Евросоюза получил приглашение на инаугурацию Трампа.



