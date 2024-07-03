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Китай разрабатывает для РФ новое мощное оружие: о чем речь

По информации Bloomberg, Китай с Россией разрабатывает беспилотник похожий на "Шахед"

3 июля 2024, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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У России может стать еще больше дронов-камикадзе, но уже не иранских, а китайских. Ведь китайские компании совместно с российскими разработчиками разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", которым активно атакуют Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом

Китай разрабатывает для РФ новое мощное оружие: о чем речь

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что официальные лица не идентифицировали беспилотник, который разрабатывается, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что Китай разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Как говорится в статье "Bloomberg", в 2023 году компании провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию, сообщили чиновники, которые попросили не называть их имен, чтобы не разглашать частную информацию. По их словам, китайские беспилотники еще не использовались в Украине.

Некоторые страны считают, что предоставление России беспилотников для нападения пересечет границу летальной помощи, сказали двое чиновников. 

Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, присылать ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но в то же время присылает комплекты, из которых можно сделать ударные дроны.

По словам собеседника, США все еще не пришли к выводу, что Китай посылает летальную помощь России, хотя и признают, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-02/china-is-building-and-testing-lethal-attack-drones-for-russia?srnd=homepage-europe
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