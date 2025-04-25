Китай решил первым сдать назад в торговой войне с США: какое решение рассматривает Си

Китай изучает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определиться с товарами, которые могут подпадать под это освобождение. Об этом стало известно информагентству Reuters.

Китай. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ сообщает, что рабочая группа Министерства торговли уже формирует списки товаров, которые могут быть исключены из-под действия пошлин, и призывает компании подавать собственные предложения.

В пятницу финансовый журнал Caijing со ссылкой на источники сообщил, что сегодня Пекин собрал в этот список восемь товаров, связанных с производством полупроводников, хотя речь не идет о микросхемах памяти.

"Китайское правительство, например, спрашивает у наших компаний: что именно вы импортируете из США, чего нет больше нигде, и что могло бы остановить вашу цепь поставок?", — сказал в пятницу президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Гарт.

Он добавил, что некоторые члены палаты рассказывают, что в течение последних нескольких дней у них получилось вести бизнес комфортно, ведь получилось импортировать продукцию без применения новых пошлин.

В пятницу в социальных сетях, среди бизнес-сообщества и торговых объединений активно распространялся список из 131 категории товаров, которые могут быть освобождены от пошлин. Reuters не смог подтвердить достоверность списка, но в него якобы входили вакцины, химикаты и авиационные двигатели.

Хотя окончательное решение Пекина остается неизвестным, по оценке компании Huatai Securities, распространенный среди торговых кругов список охватывает импорт на сумму около $45 миллиардов за прошлый год.

Вашингтон заявляет, что нынешняя ситуация является экономически неприемлемой, и уже предоставил освобождение от пошлин некоторым электронным товарам. Китай, в свою очередь, неоднократно обращал внимание, что готов идти до конца в отстаивании своих вопросов, пока США не отменят свои тарифы.

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