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Китай резко отреагировал на решительный шаг ЕС против их электромобилей

Крупным компаниям придется свернуть перспективные проекты в европейских странах.

сегодня, 17:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Китай призвал своих автопроизводителей снизить инвестиции в ЕС, в том числе в странах, поддержавших введение повышенных пошлин на китайские электромобили. Такое "пожелание" со стороны Пекина прозвучало на фоне решения ЕС повысить пошлину на китайские электрокары до 45,3%, которую поддержали десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию. Пять стран, включая Германию, проголосовали против повышения, а двенадцать воздержались.

Китай резко отреагировал на решительный шаг ЕС против их электромобилей

Китайские электроавтомобили (фото из открытых источников)

В частности, китайские автоконцерны, такие как BYD, SAIC и Geely, получили рекомендацию приостановить инвестиции в страны, которые поддержали повышение пошлин. Таким образом, Китай пытается использовать эту меру как рычаг давления в переговорах с ЕС, пытаясь избежать резкого снижения объемов экспорта электромобилей на европейский рынок.

В 2023 году на Европу приходилось более 40% экспорта китайских электромобилей. Учитывая высокие тарифы в США и Канаде, снижение поставок в Европу может существенно усугубить проблему избытка мощностей на внутреннем рынке Китая, где конкуренция уже очень высока.

Китайские компании имели значительные планы расширения в ЕС. Например, во время визита премьера Испании Педро Санчеса в Китай была достигнута договоренность об инвестициях в производство оборудования для водородных установок в Испании на сумму 1 миллиард долларов. Испания, вместе с одиннадцатью другими странами ЕС, воздержалась от голосования по пошлинам. SAIC рассматривает варианты строительства завода в Европе и планирует открыть новый центр запчастей во Франции. В то же время, Италия ведет переговоры с Chery и Dongfeng Motor о потенциальных инвестициях.

BYD, один из крупнейших китайских производителей электромобилей, строит завод в Венгрии, выступившей против повышения пошлин. Компания также рассматривает возможность перенести европейскую штаб-квартиру из Нидерландов в Венгрию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что реакция Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи



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Источник: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-tells-carmakers-pause-investment-eu-countries-backing-ev-tariffs-sources-2024-10-30/
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