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Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что Украина и Россия должны найти мирный план для окончания войны в Украине.

сегодня, 09:22 comments1216
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости мирной конференции по войне в Украине для обсуждения мирных планов разрешения конфликта. По его словам, в этой конференции должны принять участие Украина и Россия.

Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил визит в Китай, где встретился со своим коллегой Ван И. По итогам переговоров китайский министр сделал заявление о необходимости мирных переговоров по войне в Украине.

"Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов", — сказал Ван.

Глава МИД Китая добавил, что Россия и КНР должны противостоять монополии нескольких стран и продвигать демократизацию и многополярный мир.

Лавров также выступил с заявлениями, где сообщил, что Россия и Китай пришли к согласию о начале диалога по "евразийской безопасности с подключением других стран". Глава МИД РФ указал, что Россия не принимает формулу мира от Зеленского.

"Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности любых международных мероприятий, которые не только не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского и тем самым полностью оторваны от любых реалий", – заявил Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала "мирный план" Китая самым лучшим вариантом для окончания войны в Украине. По словам Лаврова, такой диалог РФ и Украины должен быть на равных условиях.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента рассказали, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров с Россией об окончании войны.



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сегодня, 08:45

Росія та КНР мають протистояти монополії кількох країн та просувати демократизацію Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/china/kitay-zrobiv-novu-zayavu-pro-mirni-peregovori-schodo-zakinchennya-viyni-729571.html © Comments.ua Анекдот росія, китай та демократія :)


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