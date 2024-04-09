Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны

Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости мирной конференции по войне в Украине для обсуждения мирных планов разрешения конфликта. По его словам, в этой конференции должны принять участие Украина и Россия.



Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил визит в Китай, где встретился со своим коллегой Ван И. По итогам переговоров китайский министр сделал заявление о необходимости мирных переговоров по войне в Украине.

"Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов", — сказал Ван.

Глава МИД Китая добавил, что Россия и КНР должны противостоять монополии нескольких стран и продвигать демократизацию и многополярный мир.

Лавров также выступил с заявлениями, где сообщил, что Россия и Китай пришли к согласию о начале диалога по "евразийской безопасности с подключением других стран". Глава МИД РФ указал, что Россия не принимает формулу мира от Зеленского.

"Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности любых международных мероприятий, которые не только не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского и тем самым полностью оторваны от любых реалий", – заявил Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала "мирный план" Китая самым лучшим вариантом для окончания войны в Украине. По словам Лаврова, такой диалог РФ и Украины должен быть на равных условиях.

Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента рассказали, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров с Россией об окончании войны.