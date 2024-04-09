Китай сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны

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Slava Kot
Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости мирной конференции по войне в Украине для обсуждения мирных планов разрешения конфликта. По его словам, в этой конференции должны принять участие Украина и Россия.
Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников
Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил визит в Китай, где встретился со своим коллегой Ван И. По итогам переговоров китайский министр сделал заявление о необходимости мирных переговоров по войне в Украине.
Глава МИД Китая добавил, что Россия и КНР должны противостоять монополии нескольких стран и продвигать демократизацию и многополярный мир.
Лавров также выступил с заявлениями, где сообщил, что Россия и Китай пришли к согласию о начале диалога по "евразийской безопасности с подключением других стран". Глава МИД РФ указал, что Россия не принимает формулу мира от Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала "мирный план" Китая самым лучшим вариантом для окончания войны в Украине. По словам Лаврова, такой диалог РФ и Украины должен быть на равных условиях.
Также "Комментарии" писали, что в Офисе президента рассказали, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров с Россией об окончании войны.
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сегодня, 08:45
Росія та КНР мають протистояти монополії кількох країн та просувати демократизацію Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/china/kitay-zrobiv-novu-zayavu-pro-mirni-peregovori-schodo-zakinchennya-viyni-729571.html © Comments.ua Анекдот росія, китай та демократія :)