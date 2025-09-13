Китай сделал новое заявление о залете российских дронов в Польшу, вспомнив об Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Китай придерживается мнения, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши — это "побочный эффект кризиса в Украине". Пекин призывает "сохранять спокойствие". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал зампостоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.
Китай. Фото: из открытых источников
Представитель Китая призвал "все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".
По его мнению, споры должны быть надлежащим образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.
Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше "побочным эффектом украинского кризиса". Он напомнил об "определенном положительном импульсе" в диалоге и переговорах, но по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются "очень отдаленными".
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин выражает надежду, что эскалация кризиса между Москвой и Варшавой после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство может быть урегулирована путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.