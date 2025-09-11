Китай отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

Официальный Пекин выражает надежду, что эскалация кризиса между Москвой и Варшавой после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство может быть урегулирована путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай надеется, что все заинтересованные стороны должным образом решат свои споры путем диалога и консультаций", — заявил спикер.

По его словам, Пекин выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и считает диалог единственным путем для снижения напряженности в отношениях между странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Фридрих Мерц сделал обреченное заявление: что показала атака РФ на Польшу.

Ранее "Комментарии" писали – еще одна победа Путина: Зеленский насторожил заявлением после атаки на Польшу.



