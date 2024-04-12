Китай сделал резонанс заявление о поставках оружия Украине. К чему призвал союзников Киева

Заместитель постоянного представителя Китайской Народной Республики при ООН Ген Шуан заявил, что лучше завершить "конфликт" в Украине путем дипломатических переговоров, а не посредством военной силы.

Гэн Шуан

Он заявил, что в Украине продолжается "кризис", который привел к чрезмерному количеству жертв. Именно поэтому, по мнению постпреда Китая, продолжение снабжения оружием только увеличит риск обострения "кризиса" и не будет способствовать снижению напряжения и достижению перемирия для завершения "конфликта". При этом Шуан подчеркнул, что эффективнее завершить войну через переговоры, а не оружие.

Кроме того, представитель Китая призвал все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия по прекращению боевых действий. При этом он в очередной раз повторил то, что официальный Пекин регулярно озвучивает, что Китай не участвует в "кризисе и конфликте" и не снабжает смертельным оружием или оборудованием любую из сторон конфликта и не планирует этого делать.

Заместитель постпреда отметил, что Китай выступает за своевременный созыв международной конференции, одобренной Россией и Украиной, с равным участием всех сторон для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе. При этом он подчеркнул, что Пекин даже готов обеспечить необходимые условия для этих переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время появилось слишком много так называемых "мирных планов" по урегулированию войны. По мнению экспертов, тем самым РФ пытается понять, на какие уступки готовы пойти Украина и Запад. При этом все "хотелки" Кремля для Украины недопустимы, а вот Запад мог бы на них согласиться и ценой Украины завершить войну.