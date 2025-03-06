Китай сделал заявление о войне с США: какое предупреждение получил Вашингтон

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что будут "бороться до конца" с США в "тарифной, торговой или любой другой войне". Такие слова стали самой резкой риторикой Китая в отношении президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Китай. Фото: из открытых источников

Известно, что из-за введения Трампом дополнительных 10% тарифов на китайские товары, совокупная пошлина выросла до 20%.

"Осуществление чрезвычайного давления на Китай – это неправильная цель и неправильный расчет ... Если США имеют другие намерения и настаивают на тарифной войне, торговой войне или любой другой войне, Китай будет бороться до конца. Мы советуем США как можно быстрее убрать свою задиристую рожу и вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества", — подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзян.

В то же время посольство Китая в США повторило позицию министра и написало на своей странице в соцсети X: "Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой вид войны, мы готовы бороться до конца".

Когда у Цзяня попросили объяснить, что он имеет в виду под "любой другой войной", он ответил, что, если США имеют другие намерения и настаивают на нанесении вреда интересам КНР, Пекин будем бороться до конца. Поэтому Китай советует США как можно быстрее убрать своё задиристое лицо и вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества.

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