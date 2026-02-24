Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине: что сказали в Пекине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай выступил с новым заявлением по урегулированию войны. Пекин отметил поддержку дипломатических усилий и призвал стороны воспользоваться "окном возможностей" для мирных переговоров для окончания войны.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга заявила, что в последние дни "открылась дверь для диалога". По ее словам, Россия и Украина должны использовать эти возможности для завершения войны.
По ее словам, позиция Китая по поводу "украинского кризиса" остается последовательной, и единственным путем к прекращению конфликта является политическое урегулирование.
Мао также прокомментировала предстоящие переговоры лидера КНР Си Цзиньпина с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, подчеркнув, что война в Украине "не должна быть проблемой" в отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Представитель МИД КНР подчеркнула, что Пекин стремится к долгосрочной безопасности в Европе и готов играть "конструктивную роль" в мирном процессе.
Отметим, Китай традиционно избегает прямой критики России и позиционирует себя как нейтральную сторону. В то же время, западные страны неоднократно призывали Пекин использовать свое влияние на Москву для прекращения агрессии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали единственную страну, которая спасает Кремль в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, почему Китаю выгодно, чтобы война в Украине длилась как можно дольше.