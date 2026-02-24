Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине: что сказали в Пекине

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай выступил с новым заявлением по урегулированию войны. Пекин отметил поддержку дипломатических усилий и призвал стороны воспользоваться "окном возможностей" для мирных переговоров для окончания войны.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга заявила, что в последние дни "открылась дверь для диалога". По ее словам, Россия и Украина должны использовать эти возможности для завершения войны.

"В последние дни открылась дверь для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения. Мы поддерживаем любые усилия, способствующие установлению мира", — ответила Мао Нин на вопрос о четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

По ее словам, позиция Китая по поводу "украинского кризиса" остается последовательной, и единственным путем к прекращению конфликта является политическое урегулирование.

Мао также прокомментировала предстоящие переговоры лидера КНР Си Цзиньпина с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, подчеркнув, что война в Украине "не должна быть проблемой" в отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Представитель МИД КНР подчеркнула, что Пекин стремится к долгосрочной безопасности в Европе и готов играть "конструктивную роль" в мирном процессе.

Отметим, Китай традиционно избегает прямой критики России и позиционирует себя как нейтральную сторону. В то же время, западные страны неоднократно призывали Пекин использовать свое влияние на Москву для прекращения агрессии РФ.

