Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине: что сказали в Пекине
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине: что сказали в Пекине

В МИДе Китая заявили о поддержке диалога и политического урегулирования войны в Украине.

24 февраля 2026, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай выступил с новым заявлением по урегулированию войны. Пекин отметил поддержку дипломатических усилий и призвал стороны воспользоваться "окном возможностей" для мирных переговоров для окончания войны.

Китай сделал заявление в годовщину войны в Украине: что сказали в Пекине

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга заявила, что в последние дни "открылась дверь для диалога". По ее словам, Россия и Украина должны использовать эти возможности для завершения войны.

"В последние дни открылась дверь для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения. Мы поддерживаем любые усилия, способствующие установлению мира", — ответила Мао Нин на вопрос о четвертой годовщине полномасштабного вторжения России.

По ее словам, позиция Китая по поводу "украинского кризиса" остается последовательной, и единственным путем к прекращению конфликта является политическое урегулирование.

Мао также прокомментировала предстоящие переговоры лидера КНР Си Цзиньпина с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, подчеркнув, что война в Украине "не должна быть проблемой" в отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Представитель МИД КНР подчеркнула, что Пекин стремится к долгосрочной безопасности в Европе и готов играть "конструктивную роль" в мирном процессе.

Отметим, Китай традиционно избегает прямой критики России и позиционирует себя как нейтральную сторону. В то же время, западные страны неоднократно призывали Пекин использовать свое влияние на Москву для прекращения агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали единственную страну, которая спасает Кремль в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, почему Китаю выгодно, чтобы война в Украине длилась как можно дольше.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4094800-kitaj-zrobiv-zaavu-do-cetvertoi-ricnici-vijni-v-ukraini.html
