Китай зробив заяву у річницю війни в Україні: що сказали в Пекіні
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай зробив заяву у річницю війни в Україні: що сказали в Пекіні

У МЗС Китаю заявили про підтримку діалогу та політичного врегулювання війни в Україні.

24 лютого 2026, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай виступив із новою заявою щодо врегулювання війни. Пекін наголосив на підтримці дипломатичних зусиль і закликав сторони скористатися "вікном можливостей" для мирних переговорів щодо закінчення війни.

Китай зробив заяву у річницю війни в Україні: що сказали в Пекіні

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу заявила, що останніми днями "відкрилися двері для діалогу". За її словами, Росія та Україна мають використати ці можливості, щоб закінчити війну.

"Останніми днями відкрилися двері для діалогу, і ми сподіваємося, що всі сторони скористаються цією можливістю та досягнуть всеохоплюючої, тривалої і обов’язкової мирної угоди. Ми підтримуємо будь-які зусилля, що сприятимуть встановленню миру", — відповіла Мао Нін на питання щодо четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною, і єдиним шляхом до припинення конфлікту є політичне врегулювання. 

Мао також прокоментувала майбутні переговори лідера КНР Сі Цзіньпіна з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, підкресливши, що війна в Україні "не повинна бути проблемою" у відносинах між Китаєм та Європейським Союзом. Речниця МЗС КНР наголосила, що Пекін прагне довгострокової безпеки в Європі та готовий відігравати "конструктивну роль" у мирному процесі.

Зауважимо, що Китай традиційно уникає прямої критики Росії та позиціонує себе як нейтральну сторону. Водночас західні країни неодноразово закликали Пекін використати свій вплив на Москву для припинення агресії РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході назвали єдину країну, яка рятує Кремль у війні в Україні.

Також "Коментарі" писали про те, чому Китаю вигідно, щоб війна в Україні тривала якомога довше.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4094800-kitaj-zrobiv-zaavu-do-cetvertoi-ricnici-vijni-v-ukraini.html
