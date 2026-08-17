Китай шокирует весь мир, создав самолет-гигант: сколько пассажиров будет на борту

Китайские инженеры представили концепцию пассажирского самолета нового поколения, способного радикально изменить представление о крупных авиалайнерах. Речь идет о машине по схеме "летающее крыло", рассчитанной более чем на 800 пассажиров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай. Фото: из открытых источников

Проект разработали специалисты Китайского исследовательско-конструкторского центра аэродинамики (CARDC), участвовавшего в создании китайских самолетов C919 и Y-20. Новинка пока не получила официальное название, а ее полноразмерный прототип еще не построен.

Главная особенность концепции – отказ от классической схемы с отдельными фюзеляжем, крыльями и хвостовым оперением. У "летающего крыла" основные элементы объединены в широкий несущий корпус. Такая конструкция, по плану разработчиков, должна улучшить аэродинамику.

Специалист CARDC Ли Юнхун отмечает, что большое удлинение крыла может обеспечить высокое аэродинамическое качество, снизить индуктивное сопротивление, увеличить дальность полета и сократить энергопотребление.

Предполагается, что самолет будет 85 метров в ширину и 43 метра в длину. Его крейсерская скорость составит около 0,8 Маха. Размах крыла будет примерно в 1,6 раза больше, чем у американского стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, созданного по схожей аэродинамической схеме.

Сначала китайские инженеры рассматривали вариант лайнера всего на 250 пассажиров. Впоследствии концепцию масштабировали более 800 мест в рамках программы по созданию крупных широкофюзеляжных самолетов.

В настоящее время исследователи испытывают масштабную модель в аэродинамической трубе. Ее выполнили в масштабе 1:52: длина составляет около 80 сантиметров, а размах – 1,6 метра. Авторы заявляют, что испытания уже подтвердили перспективные аэродинамические характеристики конструкции.

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