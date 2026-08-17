Китай шокує весь світ, створивши літак-гігант: скільки пасажирів буде на борту

Китайські інженери представили концепцію пасажирського літака нового покоління, який здатен радикально змінити уявлення про великі авіалайнери. Йдеться про машину за схемою "літаюче крило", розраховану більш ніж на 800 пасажирів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Проєкт розробили фахівці Китайського дослідницько-конструкторського центру аеродинаміки (CARDC), який брав участь у створенні китайських літаків C919 та Y-20. Новинка поки не отримала офіційної назви, а її повнорозмірний прототип ще не побудований.

Головна особливість концепції – відмова від класичної схеми з окремими фюзеляжем, крилами та хвостовим оперенням. У "літаючого крила" основні елементи об’єднані в широкий несучий корпус. Така конструкція, за задумом розробників, має покращити аеродинаміку.

Фахівець CARDC Лі Юнхун зазначає, що велике подовження крила може забезпечити високу аеродинамічну якість, зменшити індуктивний опір, збільшити дальність польоту та скоротити енергоспоживання.

Передбачається, що літак матиме 85 метрів завширшки та 43 метри завдовжки. Його крейсерська швидкість становитиме близько 0,8 Маха. Розмах крила буде приблизно у 1,6 раза більшим, ніж у американського стелс-бомбардувальника B-2 Spirit, створеного за схожою аеродинамічною схемою.

Спочатку китайські інженери розглядали варіант лайнера лише на 250 пасажирів. Згодом концепцію масштабували до понад 800 місць у межах програми зі створення великих широкофюзеляжних літаків.

Наразі дослідники випробовують масштабну модель у аеродинамічній трубі. Її виконали у масштабі 1:52: довжина становить близько 80 сантиметрів, а розмах – 1,6 метра. Автори заявляють, що випробування вже підтвердили перспективні аеродинамічні характеристики конструкції.

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