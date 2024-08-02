Китай сказал, сколько стран поддерживают мир для Украины без возврата территорий

В Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, получил положительную реакцию более чем в 100 странах, сообщила пресс-служба МИД КНР.

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В частности, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.

"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического урегулирования украинского кризиса", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай и Бразилия в конце мая обнародовали общую позицию по политическому урегулированию "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и обсуждении всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов , выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая о возобновлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

В частности, первым пунктом плана Китай и Бразилия предлагают сторонам конфликта соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: отсутствие расширения поля боя, отсутствие эскалации боевых действий и отсутствие провокаций со стороны любой стороны. Далее Украина и РФ, по мнению китайцев, должны возобновить прямой диалог о прекращении "кризиса". Стороны должны сделать все для деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня. При этом должна быть проведена мирная конференция с участием как Украины, так и России.





