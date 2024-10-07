Китай снова готовится стягивать войска к Тайваню: что происходит

Китай может начать военные учения возле Тайваня на этой неделе после того, как президент Тайваня Лай Циндэ 10 октября выступит с речью по случаю 113-й годовщины основания Китайской Республики (официальное название Тайваня). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на анонимных тайваньских чиновников в дипломатических кругах и сфере безопасности.

Военные учения Китая. Фото из открытых источников

"По нашей оценке, независимо от того, что скажет Лай 10 октября, они могут дать название существующим учениям и назвать их Joint Sword (Совместный меч) — 2024B. Это возможно. Вероятно, это предлог", — отметил высокопоставленный представитель тайваньских служб безопасности, сославшись на разведданные и оценки правительства.

Как сказано в служебной записке по внутренней безопасности, с которой ознакомилось "Reuters", власти Тайваня не исключают, что Китай может списать свои учения на "провокацию" в речи тайваньского президента.

В Минобороны Тайваня и Китая, а также в управлении по делам Тайваня не сразу прокомментировали эту информацию. Один из дипломатических собеседников в Тайбэе предположил, что Китай от начала учений может сдержать скорое начало выборов президента США. По его словам, Пекин не захочет выносить на международное обозрение напряженность вокруг Тайваня в этот период.

"Сегодня Китаю не нужен предлог для проведения военных учений вокруг Тайваня. Они могут проводить их в любое удобное для них время", — сообщил анонимный собеседник.

"Reuters" пишет, Китай считает президента Лая Циндэ и его Демократическую партию "сепаратистами", которые отказываются признавать остров частью Китая. Они наоборот настаивают на том, что народ Тайваня "может решать свое будущее".

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