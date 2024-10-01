Си напомнил о своем обещании, намекнув, что вскоре ждет Тайвань

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин подтвердил свое обещание добиться "воссоединения" с демократическим Тайванем. Как передает портал "Комментарии", заявление китайского лидера цитирует государственное агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Он призвал "решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня".
На торжественном собрании в честь 75-летия основания Китайской народной республики 30 сентября Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул свою решимость добиться "полного воссоединения Родины".
День образования КНР отмечается 1 октября.
Стоит отметить, Правящая Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ею не управляла, и дала обещание "воссоединиться" с самоуправляющейся демократией, при необходимости даже силой.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Тайваня Лай Чин То указал на противоречивую позицию Китая относительно территориальной целостности, если учитывать его агрессивные намерения по Тайваню. В своем заявлении, опубликованном Reuters, Лай напомнил об исторических потерях Китая в пользу России, в частности, территории, отошедших к Российской Империи по Айгунскому договору 1858 года. Лай выразил мнение, что, если Китай действительно стремится к защите своей территориальной целостности, ему следует требовать возвращения этих земель от России, особенно сейчас, когда Россия переживает слабый период.
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