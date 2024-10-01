logo

BTC/USD

64055.54

ETH/USD

2642.60

LTC/USD

68.28

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си напомнил о своем обещании, намекнув, что вскоре ждет Тайвань
commentss НОВОСТИ Все новости

Си напомнил о своем обещании, намекнув, что вскоре ждет Тайвань

Си Цзиньпин объявил Тайвань "неприкосновенной территорией Китая"

сегодня, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин подтвердил свое обещание добиться "воссоединения" с демократическим Тайванем. Как передает портал "Комментарии", заявление китайского лидера цитирует государственное агентство "Синьхуа".

Си напомнил о своем обещании, намекнув, что вскоре ждет Тайвань

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Тайвань является неприкосновенной территорией Китая", — заявил Си Цзиньпин.

Он призвал "решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня".

На торжественном собрании в честь 75-летия основания Китайской народной республики 30 сентября Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул свою решимость добиться "полного воссоединения Родины".

"Это необратимая тенденция, дело справедливости и общее стремление народа. Никто не может остановить ход истории", — сказал он, выступая перед тремя тысячами людей, собравшихся в Доме народных собраний в Пекине.

День образования КНР отмечается 1 октября.

Стоит отметить, Правящая Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ею не управляла, и дала обещание "воссоединиться" с самоуправляющейся демократией, при необходимости даже силой.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Тайваня Лай Чин То указал на противоречивую позицию Китая относительно территориальной целостности, если учитывать его агрессивные намерения по Тайваню. В своем заявлении, опубликованном Reuters, Лай напомнил об исторических потерях Китая в пользу России, в частности, территории, отошедших к Российской Империи по Айгунскому договору 1858 года. Лай выразил мнение, что, если Китай действительно стремится к защите своей территориальной целостности, ему следует требовать возвращения этих земель от России, особенно сейчас, когда Россия переживает слабый период.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости