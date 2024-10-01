Глава КНР Си Цзиньпин подтвердил свое обещание добиться "воссоединения" с демократическим Тайванем. Как передает портал "Комментарии", заявление китайского лидера цитирует государственное агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Тайвань является неприкосновенной территорией Китая", — заявил Си Цзиньпин.

Он призвал "решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня".

На торжественном собрании в честь 75-летия основания Китайской народной республики 30 сентября Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул свою решимость добиться "полного воссоединения Родины".

"Это необратимая тенденция, дело справедливости и общее стремление народа. Никто не может остановить ход истории", — сказал он, выступая перед тремя тысячами людей, собравшихся в Доме народных собраний в Пекине.

День образования КНР отмечается 1 октября.

Стоит отметить, Правящая Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, хотя никогда ею не управляла, и дала обещание "воссоединиться" с самоуправляющейся демократией, при необходимости даже силой.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Тайваня Лай Чин То указал на противоречивую позицию Китая относительно территориальной целостности, если учитывать его агрессивные намерения по Тайваню. В своем заявлении, опубликованном Reuters, Лай напомнил об исторических потерях Китая в пользу России, в частности, территории, отошедших к Российской Империи по Айгунскому договору 1858 года. Лай выразил мнение, что, если Китай действительно стремится к защите своей территориальной целостности, ему следует требовать возвращения этих земель от России, особенно сейчас, когда Россия переживает слабый период.



