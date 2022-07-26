Китай снова серьезно угрожает США: что стало причиной

Представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй сделал жесткое заявление о поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky Post .

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (фото из открытых источников)

В Министерстве национальной обороны Китая заявили, что армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки", когда США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Тан Кэфэй сообщил, что его страна будет принимать решительные меры, чтобы прекратить любое иностранное вмешательство и заговоры для независимости Тайваня. Кроме того, Китай будет решительно защищать территориальную целостность и свой суверенитет.

Министерство национальной обороны сообщало, что Китай уже неоднократно выступал против визита Пелоси в Тайвань.

