Китай снова серьезно угрожает США: что стало причиной

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Лиля Воробьева
Представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй сделал жесткое заявление о поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky Post .
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (фото из открытых источников)
В Министерстве национальной обороны Китая заявили, что армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки", когда США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.
Тан Кэфэй сообщил, что его страна будет принимать решительные меры, чтобы прекратить любое иностранное вмешательство и заговоры для независимости Тайваня. Кроме того, Китай будет решительно защищать территориальную целостность и свой суверенитет.
Министерство национальной обороны сообщало, что Китай уже неоднократно выступал против визита Пелоси в Тайвань.
Авторы материала пишут, если Пелоси посетит Тайвань, как "лицо № 3" правительства США, то это нарушит принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике и создаст ряд других проблем.
Напомним, что "Комментарии" информировали об американском предупреждении Китая и войне в Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен сделала резкое предупреждение Китая о его союзе с Россией, предупреждая о возможных экономических последствиях со стороны международного сообщества – в зависимости от того, как КНР отнесется к вторжению РФ в Украину. При этом выразила надежду, что Китай "сделает что-то положительное и поможет покончить с этой войной". Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что США сейчас пытаются оказывать серьезное давление на все страны, используемые Россией для торговли, для выхода из международной экономической и политической изоляции.
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