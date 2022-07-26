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Китай снова серьезно угрожает США: что стало причиной

Китай категорически против визита спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси в Тайвань

сегодня, 16:31
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй сделал жесткое заявление о поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky Post .

Китай снова серьезно угрожает США: что стало причиной

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (фото из открытых источников)

В Министерстве национальной обороны Китая заявили, что армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки", когда США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Тан Кэфэй сообщил, что его страна будет принимать решительные меры, чтобы прекратить любое иностранное вмешательство и заговоры для независимости Тайваня. Кроме того, Китай будет решительно защищать территориальную целостность и свой суверенитет.

Министерство национальной обороны сообщало, что Китай уже неоднократно выступал против визита Пелоси в Тайвань.

Авторы материала пишут, если Пелоси посетит Тайвань, как "лицо № 3" правительства США, то это нарушит принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике и создаст ряд других проблем.

Напомним, что "Комментарии" информировали об американском предупреждении Китая и войне в Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен сделала резкое предупреждение Китая о его союзе с Россией, предупреждая о возможных экономических последствиях со стороны международного сообщества – в зависимости от того, как КНР отнесется к вторжению РФ в Украину. При этом выразила надежду, что Китай "сделает что-то положительное и поможет покончить с этой войной". Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что США сейчас пытаются оказывать серьезное давление на все страны, используемые Россией для торговли, для выхода из международной экономической и политической изоляции.




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Источник: https://skypost.ulifestyle.com.hk/article/3312187/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%A7%92%E5%8A%9B%EF%BD%9C%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8%E8%AD%A6%E5%91%8A%E8%8B%A5%E4%BD%A9%E6%B4%9B%E8%A5%BF%E8%A8%AA%E5%8F%B0%20%C2%A0%C2%A0%C2%A0%E8%A7%A3%E6%94%BE%E8%BB%8D%E7%B5%95%E4%
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