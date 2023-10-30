Китай снова угрожает тем, кто попытается отделить Тайвань

Народно-освободительная армия Китая "не будет милосердной" к любым шагам по независимости Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы Центральной военной комиссии КНР генерал Чжан Юйся, пишет "China Daily".

Китай. Фото: из открытых источников

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, а принцип одного Китая является консенсусом международного сообщества... Независимо от того, кто хочет отделить Тайвань от Китая любым способом, китайские военные никогда не согласятся на это", – отметил генерал.

Такое заявление Чжан Юйся сделал на Пекинском форуме Сяншань 30 октября.

Он сказал, что Тайвань является "ядром основных интересов Китая".

На форуме Чжан сделал едва завуалированный упрек США, заявив, что "определенная страна" вмешивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и во внутренние дела других государств.

Интересно, что на этом же форуме выступал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заговорил о "готовности к переговорам" с западными странами, если они не будут выставлять дополнительных условий по Украине.

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