Китай согласовал с РФ безвизовый режим: что это значит

Китай принял решение ввести так называемый "пробный" безвизовый режим для россиян, которые имеют общегражданские паспорта. Он стартует с 15 сентября и продлится год.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

В течение этого безвизового периода граждане России смогут находиться в стране до 30 дней в деловых, туристических, семейных и других целях.

"Пробный безвизовый режим, несомненно, станет более удобным каналом общения между народами двух стран. С реализацией этой политики больше российских друзей будут приезжать в Китай, чтобы оценить его очарование, а также это выведет дружественные отношения между Китаем и Россией на новый уровень", — пишет китайское агентство.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Китай приветствует более частые визиты "российских друзей" в страну.

Также официальный Пекин ожидает, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях, включая экономическую и культурную.

