Китай согласовал с РФ безвизовый режим: что это значит
НОВОСТИ

Китай согласовал с РФ безвизовый режим: что это значит

Пекин ожидает, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях

2 сентября 2025, 13:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай принял решение ввести так называемый "пробный" безвизовый режим для россиян, которые имеют общегражданские паспорта. Он стартует с 15 сентября и продлится год.

Китай согласовал с РФ безвизовый режим: что это значит

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

В течение этого безвизового периода граждане России смогут находиться в стране до 30 дней в деловых, туристических, семейных и других целях.

"Пробный безвизовый режим, несомненно, станет более удобным каналом общения между народами двух стран. С реализацией этой политики больше российских друзей будут приезжать в Китай, чтобы оценить его очарование, а также это выведет дружественные отношения между Китаем и Россией на новый уровень", — пишет китайское агентство.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Китай приветствует более частые визиты "российских друзей" в страну.

Также официальный Пекин ожидает, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях, включая экономическую и культурную.

Источник: https://ttgchina.com/2025/09/02/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E6%99%AE%E9%80%9A%E6%8A%A4%E7%85%A7%E4%BA%BA%E5%91%98%E8%AF%95%E8%A1%8C%E5%85%8D%E7%AD%BE%E8%AF%81/
