Китай создал невидимого робота-медузу: как он выглядит (ФОТО)

Китайские ученые представили прозрачного бионического робота-медуза, который может выполнять скрытые подводные миссии. Благодаря своей форме, движениям и материалам устройство почти не отличается от настоящей медузы, что делает его идеальным для тайных операций под водой.

Китай создал невидимого робота-медузу. Фото из открытых источников

Робота, которого в Китае уже окрестили "подводным призраком", создала команда исследователей под руководством Тао Кая из Северо-Западного политехнического университета в Сиане. Его главная особенность в прозрачном теле в форме зонтика и гибких щупальцев, имитирующих естественные движения морского существа.

Как сообщает Science and Technology Daily, робот весит всего 56 граммов и имеет диаметр около 12 сантиметров. Он передвигается благодаря электростатическому гидравлическому приводу, копирующему принцип сокращения мышц настоящих медуз. Это позволяет устройству работать практически бесшумно, не создавая акустических помех в воде.

В Китае разработали прозрачного робота-медузу

Мощность работы составляет 28,5 милливатта, что позволяет обеспечить длительную автономную работу без надобности в частой подзарядке. Благодаря низкому энергопотреблению и бесшумности робот-медуза может выполнять длительные скрытые миссии.

Робот-медуза

Робот оснащен миниатюрной камерой и чипом искусственного интеллекта, способным анализировать окружающую среду и распознавать объекты. Система машинного обучения позволяет определять конкретные цели, например определенные виды рыб или технические объекты. По словам разработчиков, робот-медуза может использоваться для наблюдения за морскими популяциями без ущерба для природы, а также в сфере военных технологий, например, для скрытой разведки.

