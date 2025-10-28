Китай створив невидимого робота-медузу: як він виглядає (ФОТО)

Китайські вчені презентували прозорого біонічного робота-медузу, який може виконувати приховані підводні місії. Завдяки своїй формі, рухам і матеріалам пристрій майже не відрізняється від справжньої медузи, що робить його ідеальним для таємних операцій під водою.

Китай створив невидимого робота-медузу. Фото з відкритих джерел

Робота, якого в Китаї вже охрестили “підводним привидом”, створила команда дослідників під керівництвом Тао Кая з Північно-Західного політехнічного університету у Сіані. Його головна особливість у прозорому тілі у формі парасольки та гнучких щупальця, що імітують природні рухи морської істоти.

Як повідомляє Science and Technology Daily, робот важить лише 56 грамів і має діаметр близько 12 сантиметрів. Він пересувається завдяки електростатичному гідравлічному приводу, який копіює принцип скорочення м’язів справжніх медуз. Це дозволяє пристрою працювати практично безшумно, не створюючи акустичних перешкод у воді.

У Китаї розробили прозорого робота-медузу

Потужність роботи становить 28,5 мілівата, що дозволяє забезпечити тривалу автономну роботу без потреби в частій підзарядці. Завдяки низькому енергоспоживанню і безшумності “робот-медуза” може виконувати тривалі приховані місії.

Робот-медуза

Робот обладнаний мініатюрною камерою та чіпом штучного інтелекту, здатним аналізувати навколишнє середовище й розпізнавати об’єкти. Система машинного навчання дозволяє визначати конкретні цілі, наприклад, певні види риб чи технічні об’єкти. За словами розробників, “робот-медуза” може використовуватися для спостереження за морськими популяціями без шкоди для природи, а також у сфері військових технологій, наприклад, для прихованої розвідки.

