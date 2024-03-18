Китай спонсирует войну России. Эксперт рассказал, как это происходит

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Ткачик Олеся
Как сообщило агентство Bloomberg, Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти, от которой Индия отказалась из-за санкций США.
Китай и Россия
По его словам, позиция Китая всегда заключалась в том, что вместо поставки оружия Запад должен побуждать "стороны" к переговорам, а оружие, мол, только разжигает конфликт.
При этом Сергей Таран считает, что долговременными задачами Китая в российско-украинской войне является максимальное разрушение западных институтов и связей из-за роста международных напряжений. Кроме того, Пекин хочет увеличения зависимости России от Китая из-за изоляции кремлевского режима, а также компенсировать ущерб от мировой рецессии, вызванной войной за счет дешевых российских ресурсов.
При этом он добавил, что все же есть и хорошая новость, а именно: переформатирование российского нефтяного экспорта из Индии в Китай – наглядное доказательство действенности американских санкций в отношении индийских компаний.
Напомним, посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин не снабжает летальным оружием Россию.
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