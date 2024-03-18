Китай спонсирует войну России. Эксперт рассказал, как это происходит

Как сообщило агентство Bloomberg, Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти, от которой Индия отказалась из-за санкций США.

Китай и Россия

"Это и есть "план мира" от Китая – организовывать громкие дипломатические визиты с призывами о "мире", а между тем – подпитывать российскую армию деньгами от покупки нефти",

– отметил политолог Сергей Таран.

По его словам, позиция Китая всегда заключалась в том, что вместо поставки оружия Запад должен побуждать "стороны" к переговорам, а оружие, мол, только разжигает конфликт.

"О том, что сам Китай все это время из-за закупок российских энергоносителей по сути спонсирует производство российского оружия Пекин, конечно, молчит",

– добавил политолог.

При этом Сергей Таран считает, что долговременными задачами Китая в российско-украинской войне является максимальное разрушение западных институтов и связей из-за роста международных напряжений. Кроме того, Пекин хочет увеличения зависимости России от Китая из-за изоляции кремлевского режима, а также компенсировать ущерб от мировой рецессии, вызванной войной за счет дешевых российских ресурсов.

"Поэтому чем дальше война будет продолжаться, тем больше Китай будет пытаться максимизировать свои выгоды",

– добавил эксперт.

При этом он добавил, что все же есть и хорошая новость, а именно: переформатирование российского нефтяного экспорта из Индии в Китай – наглядное доказательство действенности американских санкций в отношении индийских компаний.

"И это важно. Потому что Индия – это не только на сегодняшний день самая населенная страна мира, но и один из лидеров глобального Юга, модель отношений которой с Западом может стать примером для других стран, которые в противостояние "оси зла" и Запада пытаются держать нейтралитет"

, – добавил Таран.

Напомним, посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин не снабжает летальным оружием Россию.