Китай спустил на воду первый корабль-гигант: в чем его уникальность

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль (УДК) Type 076, предназначенный для Военно-морских сил КНР. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство "Синьхуа".

Китай спустил на воду первый корабль-гигант. Фото из открытых источников

"Церемония спуска на воду и присвоения названия судну, которое было названо в честь провинции Сычуань, состоялась 27 декабря в первой половине дня. Корабль получил бортовой номер 51", — говорится в сообщении.

На видео можно видеть главные конструктивные особенности корабля. Западные специалисты отмечают, что Type 076 не похож ни на один другой универсальный десантный корабль, который находится в эксплуатации или строится где-либо в данный момент времени.

Как сообщалось, Type 076 имеет водоизмещение около 40 тыс т. Предварительный анализ показал, что длина корабля составляет 263 м, а его ширина равна 43 м.

Таким образом, он намного больше другого китайского УДК, который получил обозначение Type 075. Последний имеет длину примерно 235 м.

Type 076 получил электромагнитную катапульту, которая позволит запускать тяжелые беспилотники. Также корабль получил довольно мощное вооружение для защиты он вражеских атак. В частности, на нем можно видеть пусковые установки для новых зенитных ракет HQ-10.

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