Таких машин на Западе нет: в Китае в небе засняли необычный истребитель

В сети появилось видео, на котором, как заявляется, запечатлен первый полет китайского истребителя нового шестого поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defence Express".

Истребитель КНР. Фото из открытых источников

Отмечается, что на опубликованных кадрах неизвестный самолет совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называются представителем пятого поколения.

"Название нового истребителя, его параметры, возможности и вообще на какой стадии находится проект — неизвестно. Но возможно констатировать, что китайская разработка истребителя нового поколения уже летает. А учитывая то, что у самолета не убрано шасси, — это один из первых, если не вообще первый его полет", — говорится в публикации.

Также указывается, что, судя по опубликованным кадрам, речь идет о довольно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате.

"В конце концов, если Китай уже действительно поднял в небо прототип истребителя уже шестого поколения, то тогда это означает, что он значительно опередил все существующие сейчас проекты таких машин на Западе. В частности, американский проект NGAD сейчас только на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба пока на паузе до решения Трампа", — констатировали в издании.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай стремительно уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше. Об этом пишет "Business Insider".



