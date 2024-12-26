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Таких машин на Западе нет: в Китае в небе засняли необычный истребитель

Название нового истребителя, его параметры, возможности и вообще на какой стадии находится проект - неизвестно

26 декабря 2024, 13:22 comments1047
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Кравцев Сергей

В сети появилось видео, на котором, как заявляется, запечатлен первый полет китайского истребителя нового шестого поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defence Express".

Таких машин на Западе нет: в Китае в небе засняли необычный истребитель

Истребитель КНР. Фото из открытых источников

Отмечается, что на опубликованных кадрах неизвестный самолет совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называются представителем пятого поколения.

"Название нового истребителя, его параметры, возможности и вообще на какой стадии находится проект — неизвестно. Но возможно констатировать, что китайская разработка истребителя нового поколения уже летает. А учитывая то, что у самолета не убрано шасси, — это один из первых, если не вообще первый его полет", — говорится в публикации.

Также указывается, что, судя по опубликованным кадрам, речь идет о довольно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате.

"В конце концов, если Китай уже действительно поднял в небо прототип истребителя уже шестого поколения, то тогда это означает, что он значительно опередил все существующие сейчас проекты таких машин на Западе. В частности, американский проект NGAD сейчас только на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба пока на паузе до решения Трампа", — констатировали в издании.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай стремительно уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше. Об этом пишет "Business Insider".




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