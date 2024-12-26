Таких машин на Западе нет: в Китае в небе засняли необычный истребитель

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Кравцев Сергей
В сети появилось видео, на котором, как заявляется, запечатлен первый полет китайского истребителя нового шестого поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defence Express".
Истребитель КНР. Фото из открытых источников
Отмечается, что на опубликованных кадрах неизвестный самолет совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называются представителем пятого поколения.
Также указывается, что, судя по опубликованным кадрам, речь идет о довольно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай стремительно уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США, поэтому длительное преимущество последней страны в мощности вертикальных пусковых установок, становится все меньше. Об этом пишет "Business Insider".
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