Китай стремится "очистить" Интернет: какие меры планируют внедрить китайские власти

Китай тщательно проверит онлайн-платформы, в частности, социальные сети и сайты для обмена видео, чтобы подавить фальшивые учетные записи и информацию в рамках своего стремления "очистить" Интернет. Такое заявление сделал в четверг, 23 декабря, киберрегулятор страны. Об этом сообщает Reuters.

Люди проходят мимо офиса Управления киберпространства Китая (CAC) в Пекине - Reuters

Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что начнет двухмесячную специальную операцию по борьбе с обманчивым поведением в Интернете.

Расследование проходит на фоне широкомасштабных репрессий со стороны регуляторных органов в нескольких секторах, когда чиновники усиливают надзор за компаниями в области технологий, недвижимости, игр, образования, криптовалют и финансов.

CAC провел видеоконференцию, в которой приняли участие провинциальные и муниципальные органы со всей страны, говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте в четверг.

"Конференция отметила, что сейчас фабрикация онлайн-трафика, вредные связи с общественностью и комментарии за наличные... наносят ущерб законным правам и интересам пользователей сети", – говорится в сообщении.

Предыдущие спецоперации в этом году были направлены на некоторые нарушения, включая использование Интернета несовершеннолетними, а также обсуждение исторических событий, отличающихся от официального нарратива, пропагандируемого правящей Коммунистической партией Китая.

Хотя в заявлении в четверг, 23 декабря, не указана ни одна компания или отдельные лица, однако указано, что платформы, где размещаются обзоры фильмов и книг, короткие видео и социальные сети, будут одними из центральных элементов операции.

Douban, онлайн-платформа, где десятки миллионов китайских пользователей просматривают фильмы и обсуждают различные социальные темы и сайт микроблогов Weibo, были оштрафованы CAC в этом месяце за незаконное содержание.

В сентябре Государственный совет Китая опубликовал рекомендации по построению "цивилизованного" Интернета, утверждая, что Интернет следует использовать для продвижения образования о правящей Коммунистической партии и ее достижениях.

Как сообщали ранее "Комментарии", китайскую блоггершу оштрафовали на 210 миллионов долларов.

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