Китай сворачивает режим экономического содействия Путину: о чем идет речь

Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, не только президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует достаточно воинственную позицию — его чиновники тоже делают решительные и серьезные по возможным последствиям заявления. В частности, министр финансов Франции Брюно Ле Мер в рамках встречи глав финансов G-7 в Стрезе, Италия заявил, что Китай представляет глобальную опасность для всей мировой экономики как источник дешевого промышленного экспорта.

Китай и Россия

Как считает эксперт, очевидно, президент Китая Си Цзиньпин дошел до определенной "красной линии" мировых экономических лидеров — и вскоре в отношении Китая будут приняты более жесткие меры. Ибо ядерная угроза и угроза разрешения войны вокруг Тайваня — ничто рядом с экономической угрозой крупнейшим участникам глобального рынка, добавил Голобуцкий.

По его словам, когда речь идет о сотнях миллиардов и триллионах, о десятках и сотнях миллионов рабочих мест, никакие принципы дипломатии не устоят, а также не сработают никакие обычные соображения для сдерживания радикальных мер.

"Очевидно, Си этого ждал. Именно поэтому Путин был принят более чем сдержанно, если оценивать реальные политические и экономические результаты визита. И именно поэтому Китай пытался продемонстрировать максимально нейтральную линию войны в Украине в том числе. Убедить Запад, что станет оптимальным медиатором в планируемых переговорах с Путиным",

– считает эксперт.

Более того, по его убеждению, Китай сворачивает режим экономического содействия Путину.

"Си и раньше все содействие ограничивал продажей и не по дешевке, а не передачей необходимых России высокотехнологичных товаров. А теперь, по итогам крупного официального визита Путина, российские платежи через китайские банки только усложнились – хотя Путин ездил в том числе и для того, чтобы решить эту проблему, которая очень серьезна для частично изолированной российской экономики в целом",

– подчеркнул Голобуцкий.

По оценкам российских импортеров, банкиров, агентов и таможенных брокеров, как пишет The Moscow Times, с февраля 2024 года в Китай успешно доходила гора четверть платежей из России, даже как рассчитываться пробовали в юанях, а не долларах. В дальнейшем ситуация ухудшалась на виду. Некоторое время удавалось проталкивать российские платежи через региональные сельскохозяйственные банки Китая. После визита Путина и они объявили временную приостановку транзакций из России.

То есть, подчеркивает эксперт, Китай каждый день демонстрирует все более аккуратное отношение к антироссийским санкциям от США. Вероятно, ожидая и опасаясь еще более строгих мер по отношению к себе.

"Но теперь Китай фактически провозглашен экономическим врагом Европы, США, Канады и Японии. Ведь не забывайте: заявление сделано в рамках заседания представителей G7. Вряд ли Ле Мер официально озвучивал что-то, идущее в разрез с позицией других его шести коллег",

– добавил эксперт.

Если оценивать с точки зрения традиций восточной дипломатии, Китай сейчас должен максимально прогнуться и пойти на уступки, ведь почти вся его внешняя торговля как раз и завязана на страны Большой семерки. А внутриэкономическая и социальная ситуация так и не улучшилась после кризиса — разве ухудшилась. Не уверен, грозит ли китайской экономике коллапс в случае серьезных мер со стороны стран G7, но очень тяжелый кризис точно будет, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в Китае унизили Путина.



