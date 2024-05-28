Китай сворачивает режим экономического содействия Путину: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, не только президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует достаточно воинственную позицию — его чиновники тоже делают решительные и серьезные по возможным последствиям заявления. В частности, министр финансов Франции Брюно Ле Мер в рамках встречи глав финансов G-7 в Стрезе, Италия заявил, что Китай представляет глобальную опасность для всей мировой экономики как источник дешевого промышленного экспорта.
Китай и Россия
Как считает эксперт, очевидно, президент Китая Си Цзиньпин дошел до определенной "красной линии" мировых экономических лидеров — и вскоре в отношении Китая будут приняты более жесткие меры. Ибо ядерная угроза и угроза разрешения войны вокруг Тайваня — ничто рядом с экономической угрозой крупнейшим участникам глобального рынка, добавил Голобуцкий.
По его словам, когда речь идет о сотнях миллиардов и триллионах, о десятках и сотнях миллионов рабочих мест, никакие принципы дипломатии не устоят, а также не сработают никакие обычные соображения для сдерживания радикальных мер.
Более того, по его убеждению, Китай сворачивает режим экономического содействия Путину.
По оценкам российских импортеров, банкиров, агентов и таможенных брокеров, как пишет The Moscow Times, с февраля 2024 года в Китай успешно доходила гора четверть платежей из России, даже как рассчитываться пробовали в юанях, а не долларах. В дальнейшем ситуация ухудшалась на виду. Некоторое время удавалось проталкивать российские платежи через региональные сельскохозяйственные банки Китая. После визита Путина и они объявили временную приостановку транзакций из России.
То есть, подчеркивает эксперт, Китай каждый день демонстрирует все более аккуратное отношение к антироссийским санкциям от США. Вероятно, ожидая и опасаясь еще более строгих мер по отношению к себе.
Если оценивать с точки зрения традиций восточной дипломатии, Китай сейчас должен максимально прогнуться и пойти на уступки, ведь почти вся его внешняя торговля как раз и завязана на страны Большой семерки. А внутриэкономическая и социальная ситуация так и не улучшилась после кризиса — разве ухудшилась. Не уверен, грозит ли китайской экономике коллапс в случае серьезных мер со стороны стран G7, но очень тяжелый кризис точно будет, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в Китае унизили Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!