Китай тайно готовится к уходу Путина и смене власти в РФ: какие планы Пекина

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Slava Kot
Китай все более активно выстраивает отношения не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с представителями российской политической и экономической элиты, которые могут играть ключевую роль после смены власти в России. Такой вывод делает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди чиновников, дипломатов и аналитиков.
Китай готовится к уходу Путина
По данным издания, Пекин после неудачного вторжения в Украину воспринимает Россию как младшего партнера. В то же время китайское руководство пытается не демонстрировать свое преимущество публично, чтобы не унижать Кремль и лично Путина. Однако за кулисами Китай последовательно укрепляет собственное влияние на российские политические и экономические процессы.
Как отмечает WSJ, китайские чиновники активно налаживают контакты с представителями российского правящего класса, которые могут определять политику страны после завершения эпохи Путина. В то же время, по словам собеседника газеты, близкого к российским спецслужбам, в России все чаще фиксируют случаи китайского шпионажа и попыток вербовки чиновников среднего звена. Однако Москва не спешит выносить эти вопросы в публичную плоскость, чтобы не усугублять стратегические отношения с Пекином.
Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что Китай получил исторический шанс превратить Россию в государство, которое будет глубоко зависимо от Пекина.
Издание также обращает внимание на экономический аспект сотрудничества. После начала полномасштабной войны Россия все больше зависит от китайского рынка, поставляя туда нефть и другие природные ресурсы со значительными скидками. Если в 2013 году Китай обеспечивал около 10% внешней торговли России, то сейчас эта доля увеличилась примерно до 40%. В то же время доля России во внешней торговле Китая остается незначительной и составляет менее 4%.
По оценке WSJ, отдельный пример дисбаланса касается переговоров по газопроводу "Сила Сибири – 2". Несмотря на неоднократные попытки Кремля продвинуть проект, китайская сторона соглашается на него только при закупке российского газа по внутренним российским ценам, которые существенно ниже рыночных. Именно поэтому договоренности так и не были достигнуты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине.
Также "Кометнари" писали, что Портников раскрыл главную стратегию Путина: каковы планы Кремля на Украину.