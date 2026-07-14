Китай тайно готовится к уходу Путина и смене власти в РФ: какие планы Пекина

Китай все более активно выстраивает отношения не только с российским диктатором Владимиром Путиным, но и с представителями российской политической и экономической элиты, которые могут играть ключевую роль после смены власти в России. Такой вывод делает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди чиновников, дипломатов и аналитиков.

Китай готовится к уходу Путина

По данным издания, Пекин после неудачного вторжения в Украину воспринимает Россию как младшего партнера. В то же время китайское руководство пытается не демонстрировать свое преимущество публично, чтобы не унижать Кремль и лично Путина. Однако за кулисами Китай последовательно укрепляет собственное влияние на российские политические и экономические процессы.

Как отмечает WSJ, китайские чиновники активно налаживают контакты с представителями российского правящего класса, которые могут определять политику страны после завершения эпохи Путина. В то же время, по словам собеседника газеты, близкого к российским спецслужбам, в России все чаще фиксируют случаи китайского шпионажа и попыток вербовки чиновников среднего звена. Однако Москва не спешит выносить эти вопросы в публичную плоскость, чтобы не усугублять стратегические отношения с Пекином.

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что Китай получил исторический шанс превратить Россию в государство, которое будет глубоко зависимо от Пекина.

"У Китая есть по-настоящему отличный шанс превратить Россию в своего рода гигантский Лаос, гигантский Пакистан. Страну, гораздо больше зависящую от Китая, гораздо прочнее с ним связанную, что гораздо больше воспринимает Китай как образец и источник представлений о современности", — говорит китаевед.

Издание также обращает внимание на экономический аспект сотрудничества. После начала полномасштабной войны Россия все больше зависит от китайского рынка, поставляя туда нефть и другие природные ресурсы со значительными скидками. Если в 2013 году Китай обеспечивал около 10% внешней торговли России, то сейчас эта доля увеличилась примерно до 40%. В то же время доля России во внешней торговле Китая остается незначительной и составляет менее 4%.

По оценке WSJ, отдельный пример дисбаланса касается переговоров по газопроводу "Сила Сибири – 2". Несмотря на неоднократные попытки Кремля продвинуть проект, китайская сторона соглашается на него только при закупке российского газа по внутренним российским ценам, которые существенно ниже рыночных. Именно поэтому договоренности так и не были достигнуты.

"Лучше всего продолжать мариновать россиян. Подождать, когда экономическая ситуация в России еще больше ухудшится, когда россияне окажутся на коленях – чтобы согласились на выгодные для Китая условия", — указывает Габуев на планы Китая на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай срочно призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине.

Также "Кометнари" писали, что Портников раскрыл главную стратегию Путина: каковы планы Кремля на Украину.