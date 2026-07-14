Китай таємно готується до відходу Путіна та зміни влади у РФ: які плани Пекіна

Китай дедалі активніше вибудовує відносини не лише з російським диктатором Володимиром Путіним, а й з представниками російської політичної та економічної еліти, які можуть відіграти ключову роль після зміни влади в Росії. Такий висновок робить The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед чиновників, дипломатів та аналітиків.

Китай готується до відходу Путіна

За даними видання, Пекін після невдалого вторгнення в Україну сприймає Росію як молодшого партнера. Водночас китайське керівництво намагається не демонструвати свою перевагу публічно, щоб не принижувати Кремль і особисто Путіна. Однак за лаштунками Китай послідовно зміцнює власний вплив на російські політичні й економічні процеси.

Як зазначає WSJ, китайські чиновники активно налагоджують контакти з представниками російського правлячого класу, які потенційно можуть визначати політику країни після завершення епохи Путіна. Одночасно, за словами співрозмовника газети, близького до російських спецслужб, у Росії дедалі частіше фіксують випадки китайського шпигунства та спроб вербування чиновників середньої ланки. Однак Москва не поспішає виносити ці питання у публічну площину, аби не погіршувати стратегічні відносини з Пекіном.

Директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв вважає, що Китай отримав історичний шанс перетворити Росію на державу, яка буде глибоко залежною від Пекіна.

"У Китаю є по-справжньому чудовий шанс перетворити Росію на свого роду гігантський Лаос, гігантський Пакистан. Країну, що набагато більше залежить від Китаю, набагато міцніше з ним пов'язану, що набагато більше сприймає Китай як зразок і джерело уявлень про сучасність", — каже китаєзнавець Габуєв.

Видання також звертає увагу на економічний аспект співпраці. Після початку повномасштабної війни Росія дедалі більше залежить від китайського ринку, постачаючи туди нафту та інші природні ресурси зі значними знижками. Якщо у 2013 році Китай забезпечував близько 10% зовнішньої торгівлі Росії, то зараз ця частка зросла приблизно до 40%. Водночас частка Росії у зовнішній торгівлі самого Китаю залишається незначною та становить менш як 4%.

За оцінкою WSJ, окремий приклад дисбалансу стосується переговорів щодо газопроводу "Сила Сибіру — 2". Попри неодноразові спроби Кремля просунути проєкт, китайська сторона погоджується на нього лише за умови закупівлі російського газу за внутрішніми російськими цінами, які суттєво нижчі за ринкові. Саме через це домовленості так і не були досягнуті.

"Найкраще продовжувати маринувати росіян. Почекати, коли економічна ситуація в Росії ще більше погіршиться, коли росіяни опиняться навколішки – щоб погодилися на вигідні для Китаю умови", — вказує Габуєв на плани Китаю шодо Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай терміново закликав Путіна почати переговори для закінчення війни в Україні.

Також "Кометнарі" писали, що Портников розкрив головну стратегію Путіна: які плани Кремля на Україну.