Китай тайно готовится к войне: вскрылись новые факты

Пусковая установка для сотен, а потенциально и тысяч дронов, которую продемонстрировали в Китае под видом оборудования для световых шоу, может иметь военное назначение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.

Компания DAMODA или DMD из Китая не так давно установила мировой рекорд, запустив в воздух более 11 тысяч единиц дронов одновременно. А теперь они представили новую автоматизированную систему контейнеров для роев дронов.

"Она позиционируется как система для проведения тех же масштабных световых шоу, но не исключено, что в конце концов такая система может быть адаптирована для использования в войсках", — говорится в публикации.

В рекламном ролике также сообщается, что десятки дронов могут запускать один-два человека. Перезарядка происходит вообще без участия человека.

Однако военные аналитики подчеркивают, что не зная контекста можно предположить, что речь идет не о развлекательном шоу, а военных операциях.

"И хотя такая система пока действительно создана для световых шоу, не исключено, что она тайно будет адаптирована для использования уже на поле боя. Поэтому странам, которые считают КНР своим противникам, уже сейчас стоит размышлять над поиском решений против такой угрозы", — отметили авторы.

