Китай тайно готовится к войне: вскрылись новые факты

Кравцев Сергей
Пусковая установка для сотен, а потенциально и тысяч дронов, которую продемонстрировали в Китае под видом оборудования для световых шоу, может иметь военное назначение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.
Китайские дроны. Фото: из открытых источников
Компания DAMODA или DMD из Китая не так давно установила мировой рекорд, запустив в воздух более 11 тысяч единиц дронов одновременно. А теперь они представили новую автоматизированную систему контейнеров для роев дронов.
В рекламном ролике также сообщается, что десятки дронов могут запускать один-два человека. Перезарядка происходит вообще без участия человека.
Однако военные аналитики подчеркивают, что не зная контекста можно предположить, что речь идет не о развлекательном шоу, а военных операциях.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время массированной атаки России дронами и ракетами по Украине 5 октября над Львовщиной зафиксировали пролет по меньшей мере трех китайских разведывательных спутников серии Yaogan. Эта информация дала новые подозрения о возможном сотрудничестве Китая с Россией в сфере спутниковой разведки, которую Москва может использовать для прицельных атак по украинским объектам.