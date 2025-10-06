Китай таємно готується до війни: розкрилися нові факти

Рубрики
Кравцев Сергей
Пускова установка для сотень, а потенційно і тисяч дронів, яку продемонстрували у Китаї під виглядом обладнання для світлових шоу, може мати військове призначення. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defense Express.
Китайські дрони. Фото: із відкритих джерел
Компанія DAMODA або DMD з Китаю нещодавно встановила світовий рекорд, запустивши в повітря понад 11 тисяч одиниць дронів одночасно. А тепер вони представили нову автоматизовану систему контейнерів для роїв дронів.
У рекламному ролику також повідомляється, що десятки дронів можуть запускати одну-дві людини. Перезаряджання відбувається взагалі без участі людини.
Проте військові аналітики наголошують, що не знаючи контексту можна припустити, що йдеться не про розважальне шоу, а про військові операції.
Читайте також на порталі "Коментарі" — під час масованої атаки Росії дронами та ракетами по Україні 5 жовтня над Львівщиною зафіксували проліт щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників серії Yaogan. Ця інформація дала нові підозри щодо можливої співпраці Китаю з Росією у сфері супутникової розвідки, яку Москва може використати для прицільних атак на українські об'єкти.