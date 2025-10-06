Китай таємно готується до війни: розкрилися нові факти

Пускова установка для сотень, а потенційно і тисяч дронів, яку продемонстрували у Китаї під виглядом обладнання для світлових шоу, може мати військове призначення. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defense Express.

Китайські дрони. Фото: із відкритих джерел

Компанія DAMODA або DMD з Китаю нещодавно встановила світовий рекорд, запустивши в повітря понад 11 тисяч одиниць дронів одночасно. А тепер вони представили нову автоматизовану систему контейнерів для роїв дронів.

"Вона позиціонується як система для проведення тих самих масштабних світлових шоу, але не виключено, що врешті-решт така система може бути адаптована для використання у військах", — йдеться у публікації.

У рекламному ролику також повідомляється, що десятки дронів можуть запускати одну-дві людини. Перезаряджання відбувається взагалі без участі людини.

Проте військові аналітики наголошують, що не знаючи контексту можна припустити, що йдеться не про розважальне шоу, а про військові операції.

"І хоча така система поки що справді створена для світлових шоу, не виключено, що вона таємно буде адаптована для використання вже на полі бою. Тому країнам, які вважають КНР своїм супротивникам, вже зараз варто розмірковувати над пошуком рішень проти такої загрози", — зазначили автори.

