Китай тайно помогает России: на Западе раскрыли главную роль Пекина

Россия становится все более зависимой от Китая в вопросах ведения войны против Украины. На фоне жестких западных санкций именно Пекин фактически превратился в главный источник критически важных компонентов для российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет The Economist.

Китай.

Формально китайские власти продолжают заявлять о “нейтральной позиции” в войне, однако на практике китайские компании активно поставляют России продукцию двойного назначения. Речь идет о микроэлектронике, полупроводниках, промышленном оборудовании и сырье, без которых производство современного оружия становится практически невозможным.

Особую роль играют китайские микрочипы и электронные компоненты, которые используются при создании высокоточных ракет и беспилотников. Кроме того, Китай стал ключевым поставщиком деталей для FPV-дронов, которые российская армия массово применяет на фронте против Украины.

Не менее критической стала зависимость РФ от китайских станков с числовым программным управлением. По оценкам аналитиков, до 90% такого оборудования Россия закупает именно у Китая. Эти технологии позволяют российским оборонным предприятиям продолжать производство вооружений даже под санкционным давлением.

Отдельное внимание западные эксперты обращают на поставки нитроцеллюлозы – основного компонента для изготовления пороха, артиллерийских боеприпасов и ракетного топлива. По данным чиновников западных стран, Китай не только не сокращает экспорт этого сырья, но и постепенно его наращивает.

Часть поставок проходит через посредников и сложные схемы обхода санкций, тогда как российские предприятия продолжают маскировать военные заказы под гражданское производство. Аналитики считают, что после окончания войны зависимость Москвы от Пекина не исчезнет, а Россия рискует окончательно превратиться в младшего экономического партнера Китая.

