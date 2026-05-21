logo

BTC/USD

77858

ETH/USD

2136.11

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай тайно помогает России: на Западе раскрыли главную роль Пекина
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай тайно помогает России: на Западе раскрыли главную роль Пекина

Пока Китай говорит о “нейтралитете”, его технологии, микроэлектроника и сырье помогают России производить ракеты, дроны и боеприпасы для ударов по Украине

21 мая 2026, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия становится все более зависимой от Китая в вопросах ведения войны против Украины. На фоне жестких западных санкций именно Пекин фактически превратился в главный источник критически важных компонентов для российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет The Economist.

Китай тайно помогает России: на Западе раскрыли главную роль Пекина

Китай. Фото: из открытых источников

Формально китайские власти продолжают заявлять о “нейтральной позиции” в войне, однако на практике китайские компании активно поставляют России продукцию двойного назначения. Речь идет о микроэлектронике, полупроводниках, промышленном оборудовании и сырье, без которых производство современного оружия становится практически невозможным.

Особую роль играют китайские микрочипы и электронные компоненты, которые используются при создании высокоточных ракет и беспилотников. Кроме того, Китай стал ключевым поставщиком деталей для FPV-дронов, которые российская армия массово применяет на фронте против Украины.

Не менее критической стала зависимость РФ от китайских станков с числовым программным управлением. По оценкам аналитиков, до 90% такого оборудования Россия закупает именно у Китая. Эти технологии позволяют российским оборонным предприятиям продолжать производство вооружений даже под санкционным давлением.

Отдельное внимание западные эксперты обращают на поставки нитроцеллюлозы – основного компонента для изготовления пороха, артиллерийских боеприпасов и ракетного топлива. По данным чиновников западных стран, Китай не только не сокращает экспорт этого сырья, но и постепенно его наращивает.

Часть поставок проходит через посредников и сложные схемы обхода санкций, тогда как российские предприятия продолжают маскировать военные заказы под гражданское производство. Аналитики считают, что после окончания войны зависимость Москвы от Пекина не исчезнет, а Россия рискует окончательно превратиться в младшего экономического партнера Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай между Трампом и Путиным: готов ли Пекин сдать Кремль ради крупного соглашения с США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/china/2026/05/20/how-china-quietly-helps-russia-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости