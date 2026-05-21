Китай таємно допомагає Росії: на Заході розкрили головну роль Пекіна

Росія стає все більш залежною від Китаю у питаннях ведення війни проти України. На тлі жорстких західних санкцій саме Пекін фактично перетворився на головне джерело критично важливих компонентів для російського військово-промислового комплексу. Про це пише The Economist.

Формально китайська влада продовжує заявляти про “нейтральну позицію” у війні, проте на практиці китайські компанії активно постачають Росії продукцію подвійного призначення. Йдеться про мікроелектроніку, напівпровідники, промислове обладнання та сировину, без яких виробництво сучасної зброї стає практично неможливим.

Особливу роль відіграють китайські мікрочіпи та електронні компоненти, які використовуються при створенні високоточних ракет та безпілотників. Крім того, Китай став ключовим постачальником деталей для FPV-дронів, які російська армія масово застосовує на фронті проти України.

Не менш критичною стала залежність РФ від китайських верстатів із числовим програмним управлінням. За оцінками аналітиків, до 90% такого обладнання Росія купує саме у Китаю. Ці технології дозволяють російським оборонним підприємствам продовжувати виробництво озброєнь навіть під тиском санкцій.

Окрему увагу західні експерти привертають до постачання нітроцелюлози – основного компонента виготовлення пороху, артилерійських боєприпасів і ракетного палива. За даними чиновників західних країн, Китай не лише не скорочує експорт цієї сировини, а й поступово її нарощує.

Частина поставок проходить через посередників та складні схеми обходу санкцій, тоді як російські підприємства продовжують маскувати військові замовлення під цивільне провадження. Аналітики вважають, що після закінчення війни залежність Москви від Пекіна не зникне, а Росія ризикує остаточно перетворитися на молодшого економічного партнера Китаю.

