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Китай теряет интерес к российской продукции: СМИ обратили внимание на важный нюанс

Импорт Китая из России в прошлом месяце сократился на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее

сегодня, 14:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Импорт Китая из России в июле сократился, что стало первым месячным снижением с февраля 2021 года, в то время, как после вторжения РФ в Украину импорт нефти и других товаров продолжал неуклонно расти. Об этом пишет информагентство "Reuters".

Китай теряет интерес к российской продукции: СМИ обратили внимание на важный нюанс

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Агентство, ссылаясь на Главное таможенное управление, отмечает, что импорт Китая из России в прошлом месяце сократился на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне. Китай покупает российскую нефть, уголь и некоторые металлы со скидкой.


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Общий объем импорта Китая сократился на 12,4% в прошлом месяце из-за ослабления внутреннего спроса, что значительно ниже ожидаемого аналитиками падения на 5,0%.

Экспорт в Россию увеличился на 52% в июле до 10,28 млрд долларов, что намного медленнее роста на 90,9%, зарегистрированного в июне.

Хотя экспорт Китая в Россию держался относительно хорошо по сравнению со сниженным спросом в других странах, он составлял небольшую долю от общего объема экспорта, всего 3% в январе-июле.

Стоимость двусторонней торговли между двумя странами упала до 19,49 млрд долларов в июле с 20,83 млрд долларов в июне, что стало самым высоким показателем с начала войны на Украине.                                               

Китайское таможенное агентство не опубликовало данных с разбивкой импорта как по странам, так и по товарам.

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Источник: https://www.reuters.com/business/chinas-july-imports-russia-fall-first-time-since-feb-2021-2023-08-08/
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