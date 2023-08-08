Изменилась ли позиция Китая к войне в Украине – о чем говорят заявления КНР на саммите в Джидде

Во время встречи делегаций более 40 стран в Саудовской Аравии касательно обсуждения формулы мира Украины особое внимание было приковано к Китаю, который, судя по данным зарубежной прессы, не просто направил туда своих представителей, но и проявил определенный конструктив. Отсюда некоторые аналитики, в том числе, представители Института изучения войны (ISW), делают вывод, что разногласия между КНР и РФ по Украине усиливаются. Способствует этому еще и недавний дипломатический скандал между Москвой и Пекином, спровоцированный грубыми действиями пограничников РФ в отношении граждан КНР. При этом, хоть глава МИД Китая Ван И обсудил на днях с российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине, какой-либо явной смены позиции Пекина не просматривается. Как и в заявлении китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что можно сказать о китайском факторе российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Впечатление такое, что КНР поддержала бы такой вариант завершения войны, или ее приостановления, который бы был выгоден Москве

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"С одной стороны, участие представителей КНР на мирной конференции в Саудовской Аравии, конечно, привлекает внимание и имеет для нас некий позитив. Это показывает, что к широкой группе стран, которые там были представлены, присоединился и Китай, что важно символически. Учитывая острожные формулировки, которые были озвучены, это не значит, что Пекин отвернулся от Москвы. Скорее, это желание Пекина подтвердить, что он стремится к поиску путей к достижению мира. Что он не остаётся в стороне от таких усилий".

Эксперт акцентирует, что встреча в Саудовской Аравии была в широком формате, а не только Украины со своими ближайшими партнерами. Это, поясняет он, давало Пекину возможность там быть, не демонстрируя анти-российскую позицию.

"Что касается самой позиции Китая, то нет оснований считать, что она изменилась, – считает Владимир Дубовик. – В принципе, впечатление такое, что КНР поддержала бы такой вариант завершения войны, или ее приостановления, который бы был выгоден Москве. Тут динамики особой не видно. Поэтому не следует переоценивать, с моей точки зрения, факт участия КНР во встрече в Джидде. Хотя позитивный элемент тут возможно и был".

Китай не столько поддерживал украинскую формулу мира, сколько ссылался на свой мирный план из 12 пунктов

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что в Джидду приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии – Ли Хуэй. Тогда как на предыдущей встрече в Копенгагене представителей Китая не было, хотя КНР приглашали.

"Саудовскую Аравию выбрали в качестве площадки не в последнюю очередь, чтобы туда прибыл Китай, – отмечает аналитик. – Саудовская Аравия для него является стратегическим партнером. Ранее они подписали несколько соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве, в основном связанных с энергетическими интересами".

Александра Решмедилова акцентирует, что переговоры в Джидде стали вторым раундом после подобной встречи в датском Копенгагене в июне этого года.

"Хорошо, что Китай активно участвовал в саммите 5-6 августа и положительно отнесся к идее третьей встречи на таком уровне. Далее запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который планируется провести до конца года", – поясняет эксперт.

Она подчеркивает, что Китай не столько поддерживал украинскую формулу мира, сколько ссылался на свой мирный план из 12 пунктов, который впервые представил в феврале.

"Ли Хуэй в кулуарах также провел личные встречи с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд, – отмечает Александра Решмедилова. – Встреча в Джидде имела целью найти компромисс между западными странами и странами Глобального Юга по их посредничеству в урегулировании ситуации в Украине. Чтобы в результате договоренностей были учтены их интересы, и мир был максимально многополюсным".

Читайте также ан портале "Комментарии" — почему радоваться по итогам встречи в Саудовской Аравии преждевременно – с чем возникли сложности.