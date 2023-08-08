Изменилась ли позиция Китая к войне в Украине – о чем говорят заявления КНР на саммите в Джидде

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Кравцев Сергей
Во время встречи делегаций более 40 стран в Саудовской Аравии касательно обсуждения формулы мира Украины особое внимание было приковано к Китаю, который, судя по данным зарубежной прессы, не просто направил туда своих представителей, но и проявил определенный конструктив. Отсюда некоторые аналитики, в том числе, представители Института изучения войны (ISW), делают вывод, что разногласия между КНР и РФ по Украине усиливаются. Способствует этому еще и недавний дипломатический скандал между Москвой и Пекином, спровоцированный грубыми действиями пограничников РФ в отношении граждан КНР. При этом, хоть глава МИД Китая Ван И обсудил на днях с российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине, какой-либо явной смены позиции Пекина не просматривается. Как и в заявлении китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что можно сказать о китайском факторе российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:
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Эксперт акцентирует, что встреча в Саудовской Аравии была в широком формате, а не только Украины со своими ближайшими партнерами. Это, поясняет он, давало Пекину возможность там быть, не демонстрируя анти-российскую позицию.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что в Джидду приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии – Ли Хуэй. Тогда как на предыдущей встрече в Копенгагене представителей Китая не было, хотя КНР приглашали.
Александра Решмедилова акцентирует, что переговоры в Джидде стали вторым раундом после подобной встречи в датском Копенгагене в июне этого года.
Она подчеркивает, что Китай не столько поддерживал украинскую формулу мира, сколько ссылался на свой мирный план из 12 пунктов, который впервые представил в феврале.
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