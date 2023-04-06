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Китай тоже готовится к войне: в ФБР сделали заявление

Глава Федерального бюро расследований США Кристоф Рей раскрыл главный урок, который вынес для себя Си Цзиньпин, наблюдая за провалами лидера РФ Владимира Путина

сегодня, 13:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Китай внимательно следит за тем, как продвигается российско-украинская война. Пекину изучает военные действия в Украине, для того, чтобы использовать этот опыт в отношении Тайваня. Это может сигнализировать о реальных планах КНР вторгнуться на эту территорию и о подготовке к большой войне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рей, пишет "CNN".  

Китай тоже готовится к войне: в ФБР сделали заявление

Китай. Фото: из открытых источников

Кристоф Рей отметил, китайские власти стремятся понять, как лучше перестроить собственную военную экономику, чтобы она не рухнула из-за санкций, как это случилось с РФ.


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"В то время как США наблюдают за войной и учатся из нее, Китай тоже... Урок, на котором Китай может сосредоточиться — это влияние санкций на российскую экономику", — заявил Рей.

Он обратил внимание на меры, которые правительство КНР приняло в отношении смягчения своей экономики. В ФБР считают, что это можно расценивать как "сигнал" к подготовке реальной военной эскалации против Тайваня.

Отметим, ранее появился материал "The New York Times", где шла речь о том, что Китай, вероятнее всего, вынес свой "урок" из войны, которая разворачивается на территории Украины. В частности, провалы российского диктатора Владимира Путина не заставило Пекин отказаться от своих планов по поводу Тайваня, который Китай считает своей исторической землей, на которые имеет права.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-05-23/index.html
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